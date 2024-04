ElezioniInErezioni Exxx…Polzive!!! Il futuro di Reana del Rojale (Ud) nelle mani dell’ex presidente Franco Iacop. A Remanzacco, dopo il ritiro di Tilatti-Cnel, il centrodestra è scomparso dal radar. L’uscente Briz vola verso il terzo mandato. Si decide tutto alla festa degli asparagi di Tavagnacco.

Saranno elezioni comunali all’insegna della pianta a forma di siluro. Gli spunti si trovano fra questi angoli: “Il patto” sottoscritto all’agriturismo Cà Marian (Treccartaro-Terpin-Serra); l’esposizione di Reana del Rojale (Iacop, Morandini, Zossi, Emiliano); la raccolta a Remanzacco (Briz, Tilatti-Cnel, Noacco, Milanese) e l’inaugurazione di oggi della festa del pregiato siluro a Tavagnacco (Ud) alle 11. Sarà lì il vero snodo della politica regionale che ammicca alle amministrative sotto l’occhio vigile di Fedriga. La novità più eclantante la fornisce il tambureggiante ambito morenico di Reana del Rojale costretto al voto a causa delle dimissioni del sindaco Emiliano che aveva tentato la fortuna alle regionali dello scorso anno. Il comune è guidato dalla reggente Anna Zossi che è anche la naturale candidata sindaco alle prossime comunali di giugno. Lega e Fratelli d’Italia si sono sfilati mentre la parte moderata (Presenti per il futuro del Rojale di Edy Morandini) ha già dichiarato il sostegno all’uscente. Nelle more delle decisioni sul nome dell’altro candidato sindaco, è notata la vivace attività di un gruppo di persone riconducibili all’ex presidente del consiglio regionale Franco Iacop. Sarà lui a decidere il destino di Reana del Rojale. Guarderà alla Zossi? propenderà per il candidato sindaco di Fratelli d’Italia e Lega? Qualche informazione in più si potrà avere oggi a Tavagnacco, nel feudo di Moreno Lirutti e Giovanni Cucci. Dove c’è Lirutti, non c’è Riccardi. Più complicata la situazione a Remanzacco dove il ritiro di Tilatti-Cnel sta spianando la strada al Briz-Ter. Nel comune del forzista Angeli il centrodestra è dilaniato e non riesce a presentare nemmeno una lista. I consiglieri di ciò che rimane della coalizione (Forza Italia, Lega, Benitez), pur di restare a galla, sono scesi a patti con la Briz (centrosx) nella speranza di trovare un posto in giunta. Oltre al forza tragico Angeli, sono pronti al salto della quaglia, il capogruppo di minoranza Noacco (Fratelli d’Italia) e si fa il nome di Stefano Milanese, ex dirigente Friulia, che potrebbe entrare nel prossimo esecutivo del Briz-Ter. Ma in riva al Torre serpeggia una malizia: Il ritiro della candidatura di Tilatti-Cnel puzza di bruciato lontano un miglio. Do you remember la cena alle “Tre Sorelle”? (vedi leopost). Ora, alle 11, a Tavagnacco i dettagli.