FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Il rullo compressore dei BenitoRemix: campagna elettorale per le comunali e le europee. Pasian di Prato e Cividale, Ciriani e Donazzan favoriti per il grande salto. Alla Lega non basta un militare per allontanarsi dal precipizio.

Le differenze sono sostanziali. I Benito Remix partecipano alle elezioni con i candidati formati nella palestra tricolore dove “…il gran monoplano dalle aperte ali bianche fiutava l’azzurro del cielo… con sfolgorante fragore”, mentre la Lega è costretta a candidare un militare che incassa mesate da urlo e che riceverà, al termine della carriera in caserma, una buona uscita stellare. E non sa cosa sia la partita iva. Per questo motivo, Fratelli d’Italia schiaccia sull’acceleratore della compagna elettorale per le europee affinché dal 10 giugno in Friuli si senta l’aria di cambiamento. Mercoledì sera a Pasian di Prato, l’assessora regionale Veneto Elena Donazzan ha partecipato alla presentazione dei candidati per le comunali. Il referente locale Marzio Giau, ha elencato i nomi che riempiranno la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Andrea Pozzo. Dalla periferia udinese, l’assessora veneta ha raggiunto Cividale per aggregarsi al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. I due candidati sono stati ospiti del consigliere comunale di Udine Antonio Pittioni nella cantina Moschioni. Fra una ribolla e un distillato della Valli, Ciriani e Donazzan hanno incontrato i vertici della squadra di basket locale, la gloriosa United Eagles del presidente Micalich. Un gemellaggio ben riuscito cui gli sportivi hanno molto gradito visto che il ministro delegato allo sport è proprio il validissimo Abodi. Elementi di chiarezza in casa Fratelli d’Italia. Ciriani e Donazzan sono dei fuoriclasse delle preferenze e non c’è dubbio che i favoriti, nel collegio nordest per Bruxelles siano loro due. Dal 10 giugno la regione cambia colore. I maligni già sentono odore di rimpasto.