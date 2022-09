ElezioneTormentone Exxx…Polzive!!! Coronarie a posto. Gli scherzi del Rosatellum: Dreosto salvato per un pelo di puledra. Turridano fuori. Entra De Monte alla Camera. Tutti i nomi dei friulani eletti.

Ne abbiamo parlato fino allo sfinimento. Attenzione al Rosatellum e attenzione ai resti sia Senato e Camera, ma soprattutto Camera con l’effetto flipper. Al Senato il riparto è su base regionale e, stando agli ultimi report dei matematici, Fratelli d’Italia perderebbe il Senatore Turridano per un nonnulla: uno scarto di 0,13 voti in favore di Marco Dreosto, che passerebbe così dall’europarlamento al Senato d’Italia. Gli altri eletti sono Camera: Walter Rizzetto; Nicole Matteoni; Emanuele Loperfido; Vannia Gava; Massimiliano Panizzut; Graziano Pizzimenti; Debora Serracchiani.

Al Senato: Marco Dreosto; Tatiana Rojc, Luca Ciriani; Francesca Tubetti. Detto di Dreosto, che potrebbe aver superato di un soffio Turridano, buone notizie per l’ex europarlamentare e già sindaca di Pontebba Isabella De Monte candidata col terzo polo che vola in Parlamento grazie al fatto che Ettore Rosato risulta eletto in Campania dove ha preso meno voti (come Serracchiani fra Piemonte e Friuli) che in Friuli. Niente da fare per Shaurli anche lui vittima della norma imposta dal Rosatellum che non permette di scegliere ai candidati pluricapilista eletti in diversi collegi di scegliere quello a proprio piacimento.Gli altri friulani eletti sono: Stefano Patuanelli in Campania e Roberto Menia in Liguria.