ElettoraleRegionale Exxx…Polzive!!! Bin sul crestin, l’assessore main sponsor della Lista del Presidente punta sul bacino delle Pro loco. Destinato un contributo di 900 mila euro. Per vincere, più attenzione alle tradizioni locali e al profumo del formaggio.

Passata la crisi più folkloristica che il Fvg avesse mai vissuto, i protagonisti guardano ormai alle prossime elezioni. Se viene dato per scontato che il Veneto resterà alla Lega, in Friuli gli assetti potrebbero cambiare e si dovrà fare i conti con Fratelli d’italia. Per tal motivo è bene portarsi avanti coi lavori e non trovarsi impreparati. Che ne sarà della “LIsta del Presidente”?. Il main sponsor, assessore Bin, ha già puntato i riflettori sul bacino elettorale. Si guarda alla gastronomia e alle feste popolari. L’esponente di giunta fa sapere che è stata approvata la delibera per l’assegnazione dei contributi 2025 a sostegno delle Pro loco. “Riconoscendone il ruolo fondamentale nella valorizzazione delle identità locali e nella promozione turistica del territorio”.

L’intervento complessivo, pari a 900mila euro, verrà utilizzato per promuovere l’attività delle associazioni Pro loco (640 mila euro), per le spese di funzionamento di Unpli Fvg Aps (162 mila euro), per il funzionamento degli uffici (83mila 550 euro) e infine per sostenere gli uffici sede dei consorzi delle Pro loco (14mila 450 euro). “La rete delle Pro loco – ha spiegato l’assessore Bini – rappresenta un presidio culturale e sociale irrinunciabile, in particolare nei piccoli comuni. Questo finanziamento non è soltanto un sostegno economico, ma un segnale di fiducia e valorizzazione del loro operato quotidiano, che spazia dall’organizzazione di eventi alla tutela delle tradizioni locali“. Il profumo del formaggio e del musetto copre la campagna elettorale. Ma c’è un’altra novità, sempre legata all’argomento gastronomico: Dal 2 al 6 ottobre è in programma la seconda edizione di “Saperi&Sapori” rassegna ospitata nel padiglione 8 di Udine Esposizioni. “Una manifestazione -ricorda Bini – che mette in mostra il meglio del Friuli Venezia Giulia, grazie a un lavoro corale tra istituzioni, enti fieristici, associazioni di categoria e imprese del territorio.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, annunciando il rinnovato sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia alla nuova edizione della rassegna Saperi&Sapori, in programma dal 2 al 6 ottobre al padiglione 8. Il format unisce il “buono da assaporare” al “bello da vedere”, con protagonisti assoluti artigiani ed eccellenze enogastronomiche regionali.