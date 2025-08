CercasiCarine Exxx…Polzive!!! Barista di Oderzo usa l’arma della bellezza per far funzionare il suo locale. E’ scandalo. Ma sono già 8 le disponibilità. Una volta eravamo meno bigotti: Cuccarini veniva definita: Sesso, Burro e marmellata. Tutti arrapati.

Da una decina di giorni nel centralissimo locale pubblico di Oderzo (Tv) è apparso un avviso: “Cercasi cameriera carina, con esperienza”. Ed è scoppiato lo scandalo: “E’ un annuncio sessista”. Altri invece si sono divertiti. Sessismo o no il titolare fa sapere che ha già ricevuto una decina di nomi di ragazze pronte a prestare servizio nel locale incriminato. Saranno carine? Il titolare respinge le accuse: «Ho diritto di scegliere collaboratrici non racchie». Con questi chiari di luna meglio non rischiare e da che mondo e mondo le puledre sono un valore aggiunto in un esercizio commerciale. La memoria corre agli anni ’90 quando una puledrissima Lorella Cuccarini si divertiva a fare da testimonial alle cucine Scavolini. Gli italiani non andavano tanto per il sottile e la definirono: “Sesso burro e marmellata”. Nessuno si scandalizzò. Da precisare che quelli erano i tempi di “Ultimo Tango a Parigi”. Oggi se ti limiti a definire “carina” una ragazza, scoppia il finimondo. Pasdaran dei costumi.