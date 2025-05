In un’intensa mattina di dialogo e scambio, l’Assemblea di Polo Civico ha eletto il nuovo coordinatore e direttivo, che rimarranno in carica fino al 2027. Fra riconferme e novità, ringraziamo tutti i partecipanti per il clima di passione e condivisione su questa esperienza civica per Codroipo. Auguri ai nuovi eletti: Edoardo Maniago (coordinatore), Manuela Miculan, Elisa Neri, Anna Pavan, Fabrizio Forgiarini, Simone Grillo, Rosario Legname e Samuel Musso.