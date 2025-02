EditoriaInAgonia Exxx…Polzive!!! Poteva mancare l’editore che riduce competenze e professionalità al Fvg? Piccolo e Messaggero Veneto ignorati dai nuovo padrone Marchi. Informazione in crisi. Diego Moretti (Pd): “Appello alla regione per mantenere alto il valore delle due testate”.

Questo il comunicato sindacale apparso sulle testate del gruppo NEM, compreso Il Piccolo e il Messaggero Veneto. «Le assemblee dei giornalisti del Piccolo e del Messaggero Veneto esprimono seria preoccupazione rispetto al percorso di riorganizzazione in atto nei giornali del gruppo Nem». Lo si legge in un comunicato delle due redazioni rilanciato lunedì 27 gennaio 2025 anche dall’Assostampa Friuli Venezia Giulia. La nota prosegue: «La direzione ha comunicato ai Comitati di redazione di voler procedere alle ultime quattro assunzioni disponibili, andando a rafforzare le sole testate venete del gruppo. Scelta legittima sul piano formale, ma che riduce di competenze e professionalità i quotidiani del Friuli Venezia Giulia, dove due colleghi in uscita non saranno sostituiti». Sulla vicenda si fa sentire il capogruppo del PD in Consiglio Regionale, Diego Moretti: « Per la seconda volta da quando Il Piccolo e il Messaggero Veneto sono passati al gruppo Nem, ci troviamo a esprimere preoccupazione per le situazioni denunciate dal Comitato di Redazione delle due testate, che rappresentano una parte importante dell’informazione in Friuli Venezia Giulia. Quello che si apprende dal comunicato dei giorni scorsi non lascia affatto sereni rispetto al fatto che siano garantite le missioni di racconto e testimonianza del nostro territorio e delle sue comunità». Diego Moretti esprime preoccupazione sul futuro dei quotidiani regionali del gruppo Nord est multimedia, Il Piccolo e Messaggero Veneto, e sui possibili impatti occupazionali ed editoriali per effetto della riorganizzazione in atto. «Rivolgiamo anche noi un appello alle istituzioni, a partire dalla Regione, ma anche alla parte di imprenditori friulani della cordata Nem affinché, tutelando il loro investimento, sappiano considerare le ragioni dei lavoratori e il mantenimento del valore delle due testate», conclude il capogruppo.