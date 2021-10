E’ morto Armando Zamparini, Armandino, figlio di Maurizio. Aveva 23 anni.

Fonte Palermo Today.

Una tragedia scuote la famiglia dell’ex presidente del Palermo. Armando Zamparini, 23enne figlio dell’imprenditore friuliano Maurizio, è morto nella tarda mattinata di ieri a Londra, città in cui si era trasferito da tempo prima per motivi di studio e poi per lavoro. Il giovane, secondo fonti vicine alla famiglia, è stato trovato morto nel suo letto, nella stanza d’albergo in cui viveva. Appresa la notizia l’ex patron rosanero e la moglie Laura Giordani hanno raggiunto la capitale londinese per mettersi in contatto fra le altre cose con la polizia britannica.

Dalle prime informazioni sembra che il giovane non avesse problemi di salute. Tra le ipotesi più accreditate per il momento quella di un malore che avrebbe provocato l’arresto cardiocircolatorio. L’attuale presidente rosanero Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo Fc “si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando. Il ricordo di ‘Armandino’ – si legge in una nota diramata dalla società – è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze”