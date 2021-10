CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Avvoltoi grillini sui risparmiatori bidonati dalle banche. Luca Sut e Sabrina De Carlo randellati da Consumatori Attivi: Non li abbiamo mai visti all’opera.

Evitare il probabile flop elettorale dopo i fasti del 2013. Per i Grillini butta male e lo si capisce dall’operazione di speculazione elettorale compiuta ieri sulla pelle dei risparmiatori intortati dalle banche.

A due giorni dal voto delle amministrative, Luca Sut e Sabrina De Carlo, deputati grillini del Friuli Venezia Giulia, si sono impadroniti dell’argomento e accreditati come salvatori di circa 5.000 risparmiatori friulani coglionati dalle banche. Ieri hanno diffuso un comunicato in cui rivendicano “…l’importante lavoro che abbiamo svolto sugli interventi successivi che hanno portato a semplificare le procedure per la presentazione delle domande ed esteso i termini per l’invio delle stesse”. Immediata la replica della presidente dell’Associazione Consumatori Attivi di Udine, l’avvocato Barbara Puschiasis che puntualizza:

“Leggiamo come questi due signori, in evidente periodo di campagna elettorale e dunque in cerca di consensi, per la prima volta parlino del Fondo Indennizzo Risparmiatori snocciolando, come grandi conoscitori della materia, dati diffusi da Consap – afferma la presidente -. Sinceramente noi non li abbiamo mai visti all’opera né mai abbiamo raccolto il loro interessamento alla questione quali deputati, nonostante avessimo convocato tavoli con i parlamentari regionali e li avessimo coinvolti per presentare emendamenti in materia. Ben altri invece sono stati i parlamentari friulani sempre veramente pronti a tendere la mano per aiutare i risparmiatori.

Il merito delle semplificazioni? Delle associazioni dei risparmiatori come la nostra e come altre che hanno condiviso questo faticoso percorso ben lungi dal ritenersi concluso!”.

Insomma risparmiatori… la strumentalizzazione del fondo per fini elettorali è un vizietto che non pare essere abbandonato.