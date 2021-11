I pm chiedono l’archiviazione per l’ex guru della Lega: non era sua la droga dello stupro

La procura di Verona chiederà l’archiviazione della posizione di Luca Morisi, l’ex guru della Lega, indagato per cessione di stupefacenti. La richiesta di archiviazione arriva “per la particolare tenuità del fatto”, come chiarito dalla procuratrice Angela Barbaglio.