BuoneFeste Exxx…Polzive!!! Scoppia un giallo nella giunta Fedriga: Un assessore é già in linea con l’Europa: io dico buone feste, mai buon Natale. Conservatori storditi.

La destra tuona “in difesa delle radici cristiane”, ma al suo interno c’è qualcuno che condivide la raccomandazione della Commissione Europea. Chi é l’assessore della giunta più conservatrice del Nord Italia che condivide il documento? Bufera da Champions in Friuli a causa di una interpretazione sul documento della Commissione europea che ritiene che il Natale sia una festività poco “inclusiva”. Per evitare discriminazioni, questo il suggerimento, é preferibile usare la formula “Buone Feste” piuttosto che il tradizionalissimo “Buon Natale”. Eppure, con grande stupore dei conservatori friulani, nella giunta regionale del presidente Fedriga ci sono già alcuni esponenti in linea con Ursula von der Leyen. Chi sono? Certamente di centro destra.

Intanto in rete infuriano i commenti contro la proposta che arriva da Bruxelles. Spiegano su famiglia cristiana: “Da un dibattito di alto profilo sulle radici cristiane dell’Europa siamo passati, in questi ultimi anni, ai diktat del politicamente corretto che svelano, con risultati a volte farseschi come in questo caso, la deriva verso il politicamente corretto che, non di rado, è l’anticamera del pensiero unico”. L’intero centrodestra insorge: Matteo Salvini, Giorgia Meloni, ma anche Forza Italia con Antonio Tajani in prima fila, si scagliano contro un documento della Commissione europea che sta circolando in queste ore. Le prime indiscrezioni sono state pubblicate ieri dal Giornale, scatenando subito le reazioni durissime dei leader della destra: “La Commissione Europea, tramite un documento interno, considera il Natale festività poco ‘inclusiva’ – twittava ieri la presidente di Fratelli d’Italia – Nel bersaglio anche i nomi Maria e Giovanni. Il motivo? Potrebbero risultare ‘offensivi’ per i non cristiani. Ora basta, la nostra storia e la nostra identità non si cancellano”. Poi Salvini, che ha alzato ancora il tiro: “MARIA. GIUSEPPE. VIVA IL NATALE – ha twittato il leader della Lega – Sperando che in Europa nessuno si offenda…”. E intanto Tajani e altri europarlamentari di Forza Italia annunciano un’interrogazione scritta alla Commissione Ue.