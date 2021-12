BurrascaGorizia Exxx…Polzive!!! Ziberna non ha più la maggioranza: Bocciata la manovra di bilancio; capitombolo su Corso Italia e 90mila euri per lo show con Mattarella.

La quota di contributo versata dal comune di Gorizia per lo show della visita di Mattarella sul confine è stata di 90mila euri. Imprese alla canna del gas.

Nemmeno il tempo di annunciare la candidatura a sindaco – avallata solo da Forza Tragica – che Ziberna finisce nell’abisso del conto politico in negativo. Sulla manovra di bilancio votata ieri sera in consiglio comunale la maggioranza è stata sconfitta per 19 voti su 18 e 3 astenuti compreso il meloniano Sergio Cosma. E poteva andare peggio fossero stati presenti i 3 assenti fra i quali Picco e Ferrari.

Rudy Ziberna, sindaco di Forza Italia, non ha più i numeri per governare. Tradito anche da Marilka Koršič e Walter Bandelj i due consiglieri della minoranza slovena cui aveva lisciato il pelo l’estate scorsa nella speranza di coinvolgerli nella crepuscolare navigazione amministrativa. Il dietro front su Corso Italia, il parcheggio di via Manzoni e il fiume di danaro sul Gect hanno mandato in bestia il decano dei consiglieri comunali Rinaldo Roldo (Cambiamo con Toti) e il vulcanico Franco Zotti (ex Lega). Il primo ha contestato punto su punto le questioni tecniche sui fondi di riserva per riparare agli errori della giunta su Corso Italia. Il secondo ha annunciato una mozione per invitare Ziberna a farsi trattenere, in conto risarcimento per i suoi errori sulla viabilità, il Tfr di fine mandato. L’importo sfiora i 30mila euri.

Un disordine amministrativo che i goriziani hanno voluto punire col voto di ieri sera in consiglio e che rappresenta una clamorosa sconfitta per il sindaco.

A pochi mesi dalle elezioni, il centrodestra goriziano è nelle mani di Picariello, Ferrari, Roldo, Piscopo, Stasi e Zotti.

In serata, un dispaccio del sindaco accusava l’opposizione di aver bocciato l’assestamento che conteneva importanti misure per i bisognosi. Ma ormai è troppo tardi.