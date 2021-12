CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Linea Rossa Gorizia-Udine-Duino. Crepuscolo di Fontanini, il centrodestra strizza l’occhio a Bertossi. Ziberna va sotto sulla manovra. Pallotta sospende il consiglio. Le spine comunali di una coalizione svalvolata

Dicembre arroventato per il centrodestra friulano. Da Est a Ovest i petardi esplodono come a Capodanno. Ieri sera il sindaco di Gorizia è andato sotto in consiglio comunale perdendo per strada anche Sergio Cosma di Fratelli d’Italia che, sul documento di bilancio, si è astenuto. Il gajardo Rudy era appena stato incoronato da Sandra Savino come ricandidato sindaco il prossimo anno e lunedì scorso aveva festeggiato il suo compleanno.

Non da meno la situazione nel comune di Duino Aurisina (Ts). Il consiglio comunale, convocato per ieri sera, è stato dichiarato sospeso per mancanza del numero legale. Le divisioni fra l’ex Massimo Romita – Alleanza per Duino – e la sindaca Pallotta di Forza Italia sono irreversibili. Romita è ancora assessore della giunta Pallotta ma annovera a sé ben 4 consiglieri e le pesature, sbilanciate in favore del sindaco, hanno determinato la grave crisi. Il prossimo anno si vota e il centrodestra è completamente polverizzato.

Altrettanto complessa la situazione a Udine. Fontanini si dimostra sempre più a corto di attrezzatura per governare il capoluogo. Puntellato da una squadra di scappati di casa tenuti assieme da una badante dell’Altipiano dei Musi, dalle mesate e dalla speranza di una foto sul giornale. Totalmente sfasati rispetto alla città. La questione dello statuto è stata sintomatica per capire che le dinamiche interne alla coalizione sono in piena attività. C’è una parte di maggioranza che spinge per mettere in difficoltà il sindaco e trovare il pretesto per scaricarlo, giammai gli passasse per la testa di ricandidarsi. Il passaggio sull‘articolo 9 del documento comunale – quello sulla famiglia – ha messo in luce un elemento che non è passato inosservato fra i banchi del consiglio: Il Pd mantiene alta la bandiera dell’opposizione ai Benito Remix e la sorprendente apertura del centro destra verso l’ex vice sindaco Enrico Bertossi, mal digerita da Fontanini. Un passaggio non marginale, denso di significati: scaricare Fontanini e puntare nel 2023 sul democristiano.