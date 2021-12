ConsorzioElettorale Exxx…Polzive!!! Dopodomani a Buttrio si eleggeranno i delegati dei comuni nel Consorzio Bonifica Friulano. I tre nomi. Esclusivo

Venerdì 3 dicembre alle ore 10.30 nella sala consiliare del comune di Buttrio si terrà il consiglio dei delegati del Consorzio Bonifica Pianura Friulana. Ad oggi, salvo sorprese dell’ultima ora, i nomi dei tre amministratori che dovranno rappresentare i comuni nella rinnovata deputazione del Consorzio Bonifica sono: Daniele Macorig (Manzano), Palmina Mian (Ruda) e Tiziano Venturini (Buttrio). La trattativa, condotta dai tessitori partitocratici locali prevede un delegato al centrodestra e due al centrosinistra. Lo scambio ha duplici finalità elettorali.

Daniele Macorig sarà eletto vice presidente del Consiglio della deputazione amministrativa in quota comuni assieme al rappresentante di uno del Consorzio (Venier Romano ha dato la sua disponibilità). Presidente sarà riconfermata Rosanna Clocchiatti.

La scelta di Macorig è strategicamente elettorale in vista delle prossime regionali. L’ex sindaco di Manzano possiede un gruzzolo di voti che fanno gola a coloro che dovranno competere per Trieste nel 2023. ZaninMtf per primo. In questo senso, la geopolitica friulana registra un vuoto cosmico spaventoso. Il Medio Friuli e in particolare Codroipo, sono stati completamente tagliati fuori. Le accuse dell’assessore Bianchini di Codroipo contro il modus operandi dell’operazione ne é la testimonianza. Il Consiglio dei delegati dovrà eleggere anche i 9 rappresentanti del Consorzio che andranno ad aggiungersi ai 3 delegati dei comuni. L’organo amministrativo sarà composto da 12 amministratori. I Consorzi svolgeranno un ruolo importante anche nelle scelte del Pnrr in quanto soggetti delegati a gestire i fondi.I due vice presidenti tireranno circa 20mila€/anno mentre il presidente 50mila.