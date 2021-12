Criptovalute Exxx…Polzive!!! Truffe e false aste immobiliari. Finisce in carcere Luca Dordolo, ex consigliere comunale di Udine

L’ex consigliere comunale di Udine della Lega é coinvolto nella vicenda delle truffe delle false aste immobiliari. Vendevano “bidoni” di appartamenti ad un prezzo conveniente sebbene si trovassero in una zona di super lusso. Per questo motivo il gip Stefania Donadeo, su richiesta del pm Carlo Scalas e del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ha disposto il carcere per Manuel Miele, 30 anni appena compiuti di Campobasso, e il suo complice, Luca Dordolo, ex consigliere comunale di 55 anni di Udine e ritenuto esperto «nell’utilizzo di strumenti informatici, nel crittografare i dati di rilievo investigativo e nella compravendita di valute virtuali», ossia le criptovalute.