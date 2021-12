CriptoDordolo Exxx…Polzive!!! Arrestato per truffa l’ex leghista di Udine. Un anno fa aveva chiesto le dimissioni di Fontanini sul caso moschea

Arrestato Luca Dordolo, ex consigliere comunale di 55 anni di Udine e ritenuto esperto «nell’utilizzo di strumenti informatici, nel crittografare i dati di rilievo investigativo e nella compravendita di valute virtuali».

Poco più di un anno fa, mentre il maggioranza infuriava la polemica sulle autorizzazioni al centro commerciale islamico, l’ex consigliere comunale aveva chiesto le dimissioni del sindaco.

«Ho sentito l’intervista/arrampicata sugli specchi del sindaco Fontanini su Telefriuli e i contenuti/motivazioni sono le stesse che utilizzano gli Imam e i fedeli mussulmani se intervistati sull’argomento (non è una moschea è un edificio che si vuole ristrutturare). Una verifica invece va fatta ed accuratamente anche, in quanto se vi fosse un cambio di destinazione d’uso da (ad esempio) commerciale a zona OI, ovvero zona dedicata al culto religioso (non importa quale) si rende necessario prevedere che l’edificio rispetti tutte le norme di sicurezza all’interno (capienza, uscite di sicurezza, impianti antincendio ecc) ed esterne come l’urbanizzazione e parcheggi adeguati nelle immediate vicinanze. Non solo ma un cambio di destinazione d’uso qualsiasi, proprio per la sua particolarità di essere luogo di culto non può essere fatto d’ufficio , ma deve necessariamente passare per commissione territorio del consiglio comunale e necessita di variante al Piano Regolatore e voto finale in consiglio, appunto. Inutile dire che i requisiti per zonizzare quella area come OI (dedicata al culto religioso) non ci possono essere, nè per la mancanza di parcheggi sufficientì, ma nemmeno per quanto riguarda la sicurezza stradale generale perchè insiste su vie molto strette e la zona è soffocata dalla ferrovia per cui in caso di particolari festività religiose periodiche non può sopportare l’afflusso di tutte le persone che intendono frequentarla, nemmeno a piedi o in bicicletta. Che dire poi della perdita di valore ( stimata in un -30%) delle abitazioni in quella particolare zona proprio per questioni relative alla mancata percezione di sicurezza dei residenti e degli schiamazzi che inevitabilmente ci sono in occasione di assembramenti per le funzioni religiose? Per ultimo mi meraviglio della commissione urbanistica (ma chi l’ha nominata, la giunta Honsell?? La giunta Fontanini si è forse dimenticata di cambiarla?) che dovrebbe vigilare su cose così evidenti e macroscopiche abbia lasciato passare senza neanche informare prima la giunta comunale!! Insomma, una cosa del genere non può passare liscia in nessun modo e Sindaco, Giunta e maggioranza hanno delle responsabilità politiche INELUDIBILI sulla questione. I CITTADINI DI UDINE NON VI HANNO ELETTI PER FAR COSTRUIRE MOSCHEE O CENTRI CULTURALI ISLAMICI SUL TERRITORIO COMUNALE. SIETE QUINDI PREGATI DI PROVVEDERE O DI DIMETTERVI. GRAZIE».