CaligoNoVax Exxx…Polzive!!! Da Trieste a Monfalcone infilando Udine. Assessori di centrodestra contro la linea Fedriga sui vaccini. Quanti sono gli eletti non vaccinati?

Quanti sono gli assessori del comune di Udine che rifiutano il vaccino? Ce ne sono ma stanno ben mascherati. Anche in consiglio regionale l’ago fa paura, ma non può confessare. Per non disturbare Fedriga. Tampone si, vaccino No. Secondo alcuni esponenti della Lega FVG e fedelissimi di Fedriga, se gli amministratori non mostrano il certificato con la scusa della privacy è segno che ci stanno prendendo in giro. A Trieste la questione del Green Pass ha già messo in crisi la giunta Dipiazza. Una delibera di giunta che facilitava il ricorso ai tamponi per i dipendenti invece che insistere sui vaccini, ha diviso l’esecutivo tanto da far dire a una leghista di livello come Luisa Polli che “tutti gli eletti, ad ogni livello, dai Comuni al Parlamento, dovrebbero pubblicare il super Green Pass, perchè devono dare l’esempio e non solo imporre e limitare la libertà dei cittadini. Se non lo fanno – osserva l’ex assessora di Trieste – invocando la privacy, è segno che ci stanno prendendo per i fondelli. Trovo inaccettabile che ci possano essere due pesi e due misure”. Vedi Udine. Pronta la replica di Claudio Giacomelli segretario cittadino di Fratelli d’Italia: «Quali sarebbero i due pesi e le due misure?» Secondo “Il Piccolo” il capogruppo in consiglio regionale potrebbe aver letto una puntura di spillo contro l’assessore meloniana Nicole Matteoni che aveva dichiarato di non volersi esprimere in materia di dati sanitari per rispettare la linea del partito.

Non cambia di molto la linea a Monfalcone dove è notoria la linea No Pass dell’assessore Asquini che ha dato le dimissioni da capogruppo della Lega per non irritare Fedriga. Nel consiglio comunale la Lega è divisa in merito al certificato verde e la Cisint per evitare fraintendimenti con Trieste ha preferito affidare il ruolo di capogruppo alla più ortodossa Giuliana Garimberti. Ma le posizioni divergenti del leghista Asquini restano. E non è il solo.

A Udine spunta il caso di alcuni assessori che sono contrari al vaccino ma non lo dichiarano in nome della privacy. Pur essendo al corrente dei nomi, nemmeno il sindaco ne parla per evitare ulteriori oscillazioni come quelle che sta accusando in questi giorni.