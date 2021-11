MalaDelBrenta Exxx…Polzive!!! La mala sulla porta di casa. Smantellata una banda di malavitosi che agiva fra Venezia, Treviso, Padova e Rovigo: 39 arresti e un’ottantina di indagati. I nomi.

Il Nord-Est ad alto tasso malavitoso. In calce i nomi dei 25 arrestati.

Se il Tribunale del riesame di Trieste ha smontato le accuse di estorsioni aggravate dal metodo mafioso sui mercatini estivi di Bibione per cui la Procura Antimafia aveva chiesto l’arresto di nove persone, i Carabinieri del Ros di Venezia hanno sgominato, nello stesso territorio, un’organizzazione di cui facevano parte molti ex affiliati alla Mala del Brenta. Stamattina, un blitz dei Ros dei carabinieri e della Procura antimafia ha permesso di smantellare una banda composta da vecchi pregiudicati e da nuovi malavitosi che agivano con metodi mafiosi per arrivare al controllo del territorio. Avevano cercato di eliminare il vecchio boss Felice Maniero. L’operazione si è svolta stamattina nelle province di Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Cuneo e Siena. Un’ottantina di indagati: Associazione a delinquere, concorso esterno in associazione a delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura. Sono le accuse formulate, a vario titolo nei confronti di 39 persone destinatarie di misure cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri.

L’operazione rappresenta l’esito di un’inchiesta, diretta dalla Dda di Venezia, che ha documentato la ricostituzione della cosiddetta Mala del Brenta. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo si sarebbe sviluppato a partire dal 2015, anche a seguito della progressiva liberazione, dopo lunghe detenzioni, di esponenti della frangia dei mestrini, articolazione della Mala del Brenta. L’indagine, diretta dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia, ha documentato l’esistenza di gravi e concordanti elementi relativi alla ricostituzione della disgregata organizzazione mafiosa nota come Mala del Brenta e sviluppatosi, a partire dal 2015, anche a seguito della progressiva liberazione, dopo lunghe detenzioni, di esponenti della frangia dei mestrini, articolazione della mala del Brenta. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che avrà luogo alle ore 11 presso il palazzo di giustizia di Venezia.

I primi 25 sono stati arrestati e portati in carcere, 7 sono ai domiciliari e 7 hanno l’obbligo di firma.

IN CARCERE,

Gilberto Boatto, Loris Trabujo, Paolo Pattarello, Gino Causin, Cristian Michielon, Festim Shemellari, Daniele Corradini, Gianfranco Sedda, Luca Livieri, Antonio Guerrieri, Marco Padovani, Anna Pegoraro, Ivan Giantin, Melissa Stefanutto, Riccardo Carnielli, Davide Zulian, Claudio Bozzola, Nicola Marampon, Flora Stecca, Francesco Rivellini, Roberto Sorato, Fabio Pintonello Seliciato, Denis Trabujo, Alessandro Duse, Roberto Zennaro