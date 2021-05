DisordineSanitàFvg Exxx…Polzive!!! L’assessore al virus spinge il Friuli fra le ultime regioni in Italia per persone vaccinate. Bufera in 3a Commissione. Esclusivo

Propaganda, autocelebrazione, amplificazione, titoli cubitali, stampa, Protezione Civile, personale, palestre, fiere, fiale e pennivendoli. Tutto il polveroso can can montato sù per distrarre i friulani, crolla come un castello di carta di fronte alle pagine del quotidiano più venduto in Italia. Il bilancio delle persone vaccinate con almeno una dose sul totale della fascia anagrafica, riduce il Friuli a una delle peggiori regioni d’Italia. Come si vede dal grafico pubblicato oggi sul Corriere della Sera, nella fascia Over 80 il Friuli VG è 13esimo dietro Puglia e Basilicata. Prima la Toscana, secondo il Veneto. Fascia 70-79enni la regione di Fedriga è quart’ultima; davanti a tutti ci sono la provincia di Trento e il Veneto di Zaia. Fedriga asfaltato. Fascia 60-69enni, il Friuli è terz’ultimo; davanti a tutti Bolzano e Trento. Un Friuli tarantolato dalle autocelebrazioni dei politici in cerca di gloria nei centri vaccinali. Tuttavia per l’assessore al virus non c’è solo la macchia delle persone vaccinate, oggi in consiglio regionale è stata convocata la 3a commissione permanente per affrontare la cronica crisi in cui versa il settore in Friuli. Sul caso terapie intensive si è registrato uno spigoloso botta e risposta tra sanità e sindacato. Parole taglienti del primario di anestesia dell’ospedale di Udine Amato De Monte dirette al suo collega Alberto Peratoner, rappresentante del sindacato Arooi Emac che in sei mesi ha scritto due lettere aperte al presidente della Regione Massimiliano Fedriga. L’ultima il 7 aprile scorso, in cui si affermava, tra le altre cose, che erano stati aperti reparti di semintensiva come Palmanova e Gorizia che in realtà erano a tutti gli effetti vere terapie intensive. A Peratoner, che parlava di scadimento nell’assistenza al malato a causa dell’emergenza, ha replicato il primario udinese De Monte, che nel merito ha parlato di parole poco rispettose, di falsità e di disinformazione. “Accuse becere: solo lui l’ha interpretata come una lettera del sindacato contro i lavoratori”, ha replicato Peratoner.

Altre due questioni toccate sono state la reale esistenza di tutti i posti di terapia intensiva dedicati e l’opportunità di trasferire pazienti fuori regione nel momento più difficile.