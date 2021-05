DisordineNet Exxx…Polzive!!! Il servizio nettezza non funziona. Raggi-Fontanini sfruttano i bambini per le pulizie dei parchi. Esplosione di costi: chiesti a pantalone oltre 260mila euri. Esclusivo

Fontanini aveva sbagliato i conti dei costi per la raccolta rifiuti a Udine e ha chiesto agli uffici di integrare con 262mila euri l’impegno di spesa assunto con la Net per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani da svolgersi durante l’anno 2021. In pratica, lo spaesato Fontanini, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022 ha utilizzato lo stanziamento disponibile di € 11.496.100,00 e poi proceduto all’integrazione di 262 mila euri. Un pozzo senza fondo sulle spalle di pantalone friulano. La partecipata pilotata dal trio Raggi-Laudicina-Siciliani chiede soldi ma il servizio non funziona. Anzi, per rimediare alle carenze della problematica società, che ha già blindato l’importo di oltre 11milioni di euri, son dovuti intervenire i volontari e i bambini. In queste ultime settimane, visto il letame disseminato nei parchi cittadini, i volontari del “Friday for future” e dell’associazione “Ripuliamoci challenge”, sono stati impegnati da nord a sud di Udine per il servizio di pulizia rifiuti. Due settimane fa i volontari impegnati erano circa 140, un numero impressionante che hanno ripulito l’intero quartiere di via Riccardo Di Giusto. L’area è fuori dal radar di servizio della Net, i 51 operai e 33 impiegati non sono stati attivati.

A testimonianza del deficit di servizio della Net, ieri è stata registrata un nuova supplenza. Le due associazioni han dovuto compiere un servizio molto impegnativo nel parco Moretti. Decine di volontari hanno raccolto rifiuti di vario genere abbandonati dai barbari. I vertici delle due associazioni e alcuni rappresentanti d’istituto assicurano che “ci sono nuovo progetti che ci attendono e che vogliamo metterci in rete con altre associazioni per continuare a pulire l’ambiente”. A cosa serve pagare la Net se a Udine sono costretti a intervenire i volontari per pulire il letame? Fontanini ricandidati.