DisordineFriuliDoc Exxx…Polzive!!! Fontanini svalvolato firma ordinanze tarocche in deroga per i suoi amichetti: Concerto dei Dancemania in pieno centro. Ipotesi di abuso.

In pieno centro e senza alcuna comunicazione preventiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza, il sindaco Fontanini ha dato il permesso al gruppo musicale “Dancemania” di esibirsi sotto i portici di via Rialto. Il primo dei 3 concerti nel contesto di Friuli Doc è stato organizzato dai gestori della Prosciutteria Dall’Ava di San Daniele che godono di una particolare attenzione da parte del sindaco udinese. Molti esercenti si sono chiesti come mai, in presenza di un’ordinanza particolarmente severa e in assenza di misure di sicurezza adeguate, il concerto fosse stato reso possibile. L’ordinanza firmata dal sindaco, specificatamente per Friuli Doc, parla chiaro: “La diffusione di musica esclusivamente come sottofondo ed a volume contenuto anche dal vivo, SENZA USO DI AMPLIFICATORI”. Nessun locale del centro storico, dopo aver letto l’ordinanza si è azzardato a organizzare un intrattenimento musicale. Unica eccezione la Prosciutteria Doc di Via Rialto dove ieri sera si è svolto un concerto musicale in piena regola con musica amplificata e con presenza di pubblico senza le dovute misure di sicurezza.

Fontanini firma ordinanze per tutti i locali della città meno quelli di suo gradimento. Ordinanze tarocche.