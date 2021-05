DisordineFriuli Exxx…Polzive!!! Cisilino e Dri istituiscono i nuovi servizi della Polizia Locale di Udine: Ufficiali esentati dai turni festivi. Del Longo in fuga verso la bassa. Una 15ina di motorini fiammanti al macero. Esclusivo.

Grandi manovre in vista dell’autunno a Udine capitale del Friuli. La punta di diamante del duo leghista Fontanini-Ciani si piega di fronte alle sofferenze degli agenti. Dopo le fughe di alcuni ufficiali e agenti semplici elencate su queste pagine, viene diffuso il nuovo ordine di servizio per i prossimi mesi. Giacchè il valoroso Eros Del Longo ha fatto il suo e si è rotto i coglioni di subire gli ordini del clan, a febbraio tenterà la fuga in direzione di un municipio della bassa friulana, oppure, in anticipo, verso un comune del pordenonese a seconda dell’esito elettorale. Ma nulla cambia per il disordine udinese. I tempi dell’insuperabile Bedessi e della montegranara Ercolanoni, che perse il suo cane il primo giorno di servizio, sono solo un piacevole ricordo. Il progetto di Cisilino-Dri di creare un’entità indipendente da palazzo D’Aronco sta per realizzarsi. Del Longo è sempre stato ostaggio della cupola di via Girardini; col suo disimpegno, la guida passerà nelle mani del vice Cisilino che diventerà il facente funzioni e affiderà il campo operativo al suo fedele Giulietto Dri. Saranno loro due a pilotare la baracca. E lo si capisce dalle nuove disposizioni che prevedono che nessun ufficiale venga impiegato nei turni festivi. Per le stellette, divano e pop corn. La ragione di questa nuova disposizione è da ricondursi ai recenti fatti di cronaca che hanno stordito gli agenti: il furto della targa di un’auto di servizio, il furto della bicicletta di servizio dell’ufficiale Florio, amante delle creme di via Battistig, e un episodio risalente a molti anni anni fa che ha avuto per protagonista la stessa Florio cui era stata rubata l’auto parcheggiata nei garage di via Marco Volpe dove si trova il centro demolizioni. In tutto questo disordine, c’è il tempo anche per i premi. Pare siano arrivate centinaia di medaglie di fattura discutibile che saranno consegnate ai vigili che hanno bastonato i poveri commercianti durante la pandemìa.