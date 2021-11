DiscoInferno Exxx…Polzive!!! Follia in discoteca a Spresiano (TV). Migliaia di giovani senza mascherina ammassati come sardine. Decine di contagi. La replica della direzione.

In un video pubblicato in rete si vede la baldoria discotecara. Un sabato sera di straordinaria follia da virus Covid alla discoteca Odissea di Spresiano in provincia di Treviso. Migliaia di ragazzi privi di mascherine hanno invaso le piste da ballo del locale. Ammassati uno sopra l’altro. Una ragazza ha riferito: “…ho visto con i miei occhi i ragazzi come le sardine all’Anima, sala sempre all’interno dell’Odissea, frequentata dai ragazzi più giovani. Le mascherine? nessuno le indossava neanche per spostarsi all’interno del locale, indipendentemente che stessero bevendo o ballando…”. L’episodio è stato ripreso dalla stampa e la direzione del locale ha così replicato:

“In seguito alla pubblicazione di articoli tendenziosi da parte di alcune testate state giornalistiche locali, la Direzione specifica che la propria attività viene svolta nel totale rispetto delle normative vigenti. Particolare attenzione viene da sempre prestata alla sicurezza, ulteriormente curata in questo periodo grazie a numerose precauzioni. Relativamente ad alcune immagini diffuse e strumentalizzate, si ricorda che: l’utilizzo della mascherina, richiesto e sollecitato durante l’intero svolgimento delle serate, non è obbligatorio quando si balla, quando seduti al tavolo e quando si mangia e beve; le foto utilizzate, non rappresentano nel complesso ciò che avviene in serata. In alcuni momenti i clienti si riuniscono nella pista da ballo, ma al contempo nelle altre zone del locale la concentrazione delle persone risulta molto bassa.

In un periodo storico in cui il settore dell’intrattenimento è già stato abbondantemente vessato, spiace che ancora una volta venga puntato il dito contro i locali, luoghi in cui il divertimento è controllato, al contrario di altre ben note situazioni.