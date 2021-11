BerlusconiPetardoni Exxx…Polzive!!! Il leader punta al colle: Il reddito di cittadinanza é giusto, aiuta i poveri. Fedriga, Rizzetto e Savino disorientati.

Berlusconi irriconoscibile e imprevedibile. In una lunga intervista rilasciata a Franco Bechis, il leader di Forza Italia smentisce tutti gli esponenti del centro destra: “Il reddito di cittadinanza è giusto, aiuta i poveri”. Una vera sorpresa – se si pensa ai toni tranchant di molti dei suoi in questi anni – ed è quella di una vera strizzatina d’occhio al Movimento 5 stelle. Lo fa sul loro tema-bandiera, il reddito di cittadinanza, dicendo che i furbi pizzicati sono davvero poca cosa rispetto all’efficacia del provvedimento nel combattere la povertà. Spiazziati i dirigenti regionali che, a partire dall’assessore del comune di Udine Cigolot, non hanno mai risparmiato critiche alla “paghetta”. L’intervista é interessante e tocca anche il tema dell’unità del centrodestra. Ma oggi lo sguardo del Cav. é concentrato sul colle e per questo motivo si nota una clamorosa “apertura” di dialogo con i 5 stelle. Alla domanda di Bechis sulla legge di bilancio se la ritiene soddisfacente, Berlusconi coglie l’ occasione per rispondere che «…Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto, sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare».

La maggioranza che oggi sostiene il governo è assai variopinta e sta insieme per le condizioni eccezionali che si sono presentate. Non pensa che comunque sia destinata a sfaldarsi l’anno prossimo, anche per tenersi le mani libere per le future elezioni che comunque nel 2023 ci saranno?

«In un momento così delicato, quando dobbiamo difenderci dalla quarta ondata della pandemia e la ripresa è appena iniziata ed è ancora fragile, credo che nessuno pensi di mettere davvero in discussione il governo. Neppure le opposizioni, che stanno svolgendo un ruolo importante e responsabile. Abbiamo davanti più di un anno di duro lavoro, prima delle elezioni. Non possiamo certo perderlo in sterili polemiche».

Crede che debba trovare formule e magari anche contenitori diversi per stare insieme? Per le prossime elezioni politiche come dovrebbe essere scelto il candidato premier di coalizione?

«Onestamente il tema del candidato premier non mi appassiona e non appassiona gli elettori. Dobbiamo lavorare perché il centro-destra sia forte e credibile. Poi sceglieremo di comune accordo il candidato premier, tenendo conto ovviamente dei pesi di ciascun partito. Anche se in verità non rinuncio a coltivare il sogno del “partito unico” del centro-destra, che sarebbe adeguato a un sistema davvero bipolare. In ogni caso, il nostro dev’essere un centro-destra con una forte e visibile presenza dei liberali, dei cattolici, degli europeisti, dei garantisti, dell’area di centro che noi rappresentiamo. Sta a noi lavorare per questo, senza venir meno al rapporto leale che ci lega ai nostri alleati».

Secondo lei la storia politica del M5s è avviata al declino? O invece è sorpreso che una formazione con quelle caratteristiche politiche resista comunque con un consenso intorno al 15% anche dopo 8 anni dal primo sbarco in Parlamento?

«Non sono sorpreso affatto. Il Movimento Cinque Stelle ha raggiunto grande consenso perché si è presentato come una risposta a un malcontento molto diffuso. Una risposta che non ho mai condiviso e che a mio giudizio non ha funzionato, ma che merita rispetto perché esprime problemi reali. Del resto anche Forza Italia è nata per cambiare, con metodi molto diversi, una politica vecchia che a noi appariva superata. La crisi del Movimento Cinque Stelle è reale, ma sarebbe sbagliato e pericoloso lasciare senza risposte e senza rappresentanza le esigenze che esprime».

Che opinione ha di Enrico Letta e di Giuseppe Conte, che sono i leader delle due formazioni alternative al centrodestra?

«Sul piano personale, stima e rispetto, sul piano politico naturalmente ci sono distanze rilevanti».