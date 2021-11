UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Rissa fra stranieri nel cuore della città: 2 arresti. Intervengono 3 pattuglie del pronto intervento. Polizia Locale non pervenuta.

Le scorribande degli irrequieti ragazzotti extracomunitari hanno ormai raggiunto anche il cuore della città. Nessun controllo, nessuna presenza e nessuna sorveglianza da parte della goffa e stanca Polizia Locale agli ordini del comandante Del Longo. Nella sede di via Girardini e nella filiale di via Leopardi sono più interessati ai fanali dei droni che alla sicurezza dei cittadini.

Un furioso pestaggio fra alcune persone di nazionalità dell’Europa dell’est e nordafricani è scoppiato ieri sera verso le 11 in piazzetta del Lionello, nel cuore della città. All’origine della rissa vecchie ruggini di natura sentimentale fra un cittadino dell’est e il nordafricano. Sono intervenute tre pattuglie del pronto intervento della Questura per riportare l’ordine nella piazza. I due birbanti sono stati caricati sulle volanti e portati in viale Venezia. Grande spavento fra i passanti che stavano godendo gli effetti della nebbia sulla città in un tranquillo sabato sera di clima natalizio. Gli amplificati proclami sulla sicurezza annunciati dai periferici polverizzati in una notte. Oltraggiato il cuore di Udine. Governa la Lega.