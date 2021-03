DirettoreLaQuiete Exxx…Polzive!!! La commissione ha consegnato al Cda la rosa degli 8 aspiranti alla golosa carica di direttore generale: circa 150 mila euri-anno. Decidono il 31 marzo Bertossi, Laudicina, Barillari. I nomi. Esclusivo.

Si chiude ufficialmente l’era Guarnieri nell’azienda pubblica di servizi alla persona più importante della regione Fvg: La Quiete di Udine, circa 500 posti letto.

Ieri sera, in seguito alla convocazione in seduta straordinaria del Consiglio di amministrazione disposta dal presidente Alberto Bertossi, sono stati approvati i verbali della commissione nominata nell’ambito del procedimento di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ASP La Quiete. I candidati risultati idonei, sulla base del giudizio della commissione, sono i seguenti:

Andrea Cannavacciuolo, Giovanni Di Prima, Antonio Impagnatiello, Franco Iurlaro, Pietro Pipi, Fabrizia Titon, Nicoletta Tofani, Luciano Zanelli.

Il Consiglio, preso atto delle approfondite valutazioni effettuate, ha dato mandato al responsabile del procedimento Tiziano Cecutti, di convocare gli 8 candidati per il colloquio definitivo con il consiglio di amministrazione per il giorno 31 marzo 2021. Qualche giorno dopo, si saprà il nome del nuovo direttore dell’ASP di Udine.

Le batterie diplomatiche fra palazzo D’Aronco, quello del Lloyd a Trieste, via Gorghi Udine e via Pozzuolo, sono al lavoro. Si tratta di individuare la figura più adatta a garantire la copertura politica alla Lega per Salvini Premier che ha imposto Massimo Milesi 〈uomo del sindaco-ombra Laudicina〉, a Forza Italia del trio Bertossi-Barillari-Riccardi e a Fratelli d’Italia con Antonella Moro. Chiude il cerchio la prossima nomina di Lorenzo Bosetti alla presidenza della Fondazione Morpurgo-Hoffman, un filiale dell’ASP udinese.