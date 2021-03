CatastropheSanitaria Exxx…Polzive!!! Pordenonesi contro udinesi. L’azienda sanitaria Friulana impegna circa 350mila euri per l’affitto del padiglione 8 della Fiera di Martignacco, 30mila euri-mese. A Pordenone spazi gratis. Esclusivo.

Come si legge su Il Messaggero Veneto di oggi, la fiera di Pordenone ha messo a disposizione gli spazi per il centro tamponi gratuitamente. A Martignacco invece, dov’è stato allestito il voluminoso padiglione 8, l’azienda sanitaria friulana diretta da Massimo Braganti e pilotata dall’assessore Riccardi impegna oltre 70mila euri per gli allestimenti, 5.000 euri-mese per le spese vive e 30mila euri al mese, per 6 mesi, per il canone di affitto. Nell’accordo è prevista una proroga fino al 31/12. Il totale è da sbrego regionale: Oltre 350mila euri per il centro vaccinale friulano.

Per questo motivo i ramarri sono sono andati su tutte le furie. Il rimbombo sul Noncello, a proposito della clamorosa discriminazione sanitaria sui centri vaccinali, era già stato avvertito qualche giorno fa. Ben prima dell’attacco al pollaio di Vivaro.

I pordenonesi, come si legge sul quotidiano di oggi, nel mese di dicembre scorso avevano presentato un piano che prevedeva l’allestimento del padiglione 1 con 24 postazioni per i vaccini. La proposta era rimasta nei cassetti della regione e nessuno aveva chiesto di approfondire la questione. Nel frattempo, l’azienda sanitaria Occidentale diretta dal funambolico Jo Polimeni pilotato da Riccardi, aveva giudicato insostenibile la proposta economica fissata in 350mila euri per 9 mesi. Come alternativa, il comune aveva offerto la soluzione della palestra Gallini: Costo 6mila euri-mese. Anche in questo caso Polimeni aveva respinto la vantaggiosa offerta. A questo punto i pordenonesi, che non sono pelandroni come i friulani, non si sono persi d’animo e hanno messo a disposizione gli spazi della fiera a titolo gratuito. Come rileva il MV, si potrebbe parlare di lieto fine. E allora perchè Riccardi non ha portato la trattativa economica a zero anche per Udine-Gorizia Fiere? 350mila euri per la Spa di Martignacco, nemmeno un boro per Pordenone. Sanità infetta, regione malata.