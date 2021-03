CuccagnaMigrantes Exxx…Polzive!!! Pasian di Prato (UD) centro di accoglienza minori e positivi al Covid. Fontanini arricchisce la Cooperativa Aedis: 770mila euri per mantenere 35 minori per 6 mesi. Esclusivo

Affari d’oro per la Cooperativa Aedis di Pasian di Prato che, grazie alla disponibilità della maggioranza Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia, ottiene proroghe milionarie grazie ai minori stranieri e, meglio ancora, se contagiati. Arrivano a Udine e il sindaco leghista li sbologna ai leghisti dell’immediata periferia. Dai 25 iniziali si è passati agli attuali 35. La struttura nella quale vengono ospitati si trova nella frazione di Santa Caterina, tre appartamenti che sono la vetrina espositiva delle credenziali del comune. Dall’edificio tutti stanno alla larga. I numeri sono in aumento. Popolazione impaurita anche perchè lo scorso anno ci fu un blitz delle forze dell’ordine, tenuto nascosto, in cui vennero arrestati una decina di migrantes. Ma i soldi non puzzano e nel caso della Cooperativa Aedis, gli affari volano. Soprattutto se si tratta di integrazioni e di minori. Ecco un brano della determina del comune di Udine che li sbologna a Pasian di Prato:

“Integrazione all’impegno di spesa di € 464.940,00, assunto per il periodo 1° gennaio-30 aprile 2021, con €272.484,71. riferito al periodo 1° maggio-30 giugno 2021, a favore della Soc. Coop. Soc. AEDIS Onlus, con sede a Pasian di Prato, in relazione al servizio di accoglienza di un massimo di 35 minori stranieri non accompagnati ivi compresi i minori sottoposti ad isolamento fiduciario, positivi al Covid-19 e in accoglienza residenziale. 35 minori per 6 mesi circa 770mila euri. La Cooperativa ringrazia Fontanini e Pozzo. Paga Pantalone”.