DimeCànMaNoFurlàn Exxx…Polzive Sarà un veneziano il nuovo direttore del disordine Net. Il primo avviso si selezione era stato revocato.

Dime Ludro, Dime càn, ma no sta dirme Furlàn. Si chiama Stefano Gambetti il nuovo direttore della Net di Udine.

Erano 5 i candidati ammessi alla prima prova per la selezione del nuovo direttore della Net, la tormentata azienda di raccolta rifiuti partecipata dal comune di Udine per il 60 per cento e da una novantina di altri comuni del Friuli e presieduta dall’indagato Mario Raggi della Lega 〈17 voti alle comunali〉. Il direttore precedente se n’era andato in polemica con la nuova governance politica del Cda 〈a tal proposito 2 consiglieri si sono dimessi〉 e per la mancanza di piano aziendale. I candidati ammessi alla prova scritta erano T. Grandelis, M. Lisio, M.Molinaro, Davide Rumiel e Stefano Gambetti. Dopo la prova orale del 17 settembre scorso è stata pubblicata la graduatoria in cui è risultato primo Stefano Gambetti, veneziano, e attualmente responsabile dei servizi amministrativi Alto Vicentino Ambiente Srl. Il neo direttore non ha ancora ricevuto notizie di quando prenderà servizio e attende le comunicazioni. Nel frattempo la reggenza sarà affidata al perito industriale Botosso che svolge le mansioni di vice presidente. Occorre dire che questo concorso era viziato da un giallo emerso durante i primi avvisi. Il presidente della Net, l’indagato Mario Raggi, aveva revocato, senza motivo, l‘avviso di selezione per l’assunzione del direttore di Area Amministrativa pubblicato il 9 giugno scorso. Una revoca cui gli addetti ai lavori non hanno mai saputo darsi spiegazioni. In tempi più recente la Net è stata al centro di una furiosa polemica con i comuni soci della bassa friulana per la presidenza del Controllo analogo che Fontanini-Laudicina vogliono governare. Una posizione che ha irritato i soci dei comuni della Bassa che erano rappresentati nel Cda dalla professionista Laura Antonelli che si è dimessa. Giallo anche sulle dimissioni del patriota Ugo Falcone, che ha trovato il pretesto di un passaggio di ruolo come dipendente statale per tagliare la corda dal pantano friulano.