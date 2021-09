FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! Torviscosa soffocata dall’odore di letame. Esposto in Procura. I 40 dirigenti dell’Arpa ignorano. Sono pagati da 100 a 140mila euri-anno.

Per quale motivo il sindaco uscente Fasan non ha mai posto la questione del letame irrorato accanto alle abitazioni? A Torviscosa infuria la campagna elettorale 〈3 i candidati: Turco, Monticolo e Duz〉 e irrompe il tema della concimazione con liquidi maleodoranti nella zona del Villaggio Roma. Il consigliere comunale e già assessore alla cultura Mareno Settimo, ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Udine per denunciare l’ultimo di una lunga serie di episodi avvenuto il 15 settembre scorso. La segnalazione è stata inviata anche al direttore dell’Arpa Fvg Stellio Vatta. L’agenzia regionale non ha degnato di attenzione il dettagliato documento sottoscritto dal consigliere. La sede di Pordenone non ha risposto. Va ricordato che l’ Agenzia Regionale per l’Ambiente è costituita da un numero di dirigenti impressionante. Secondo i dati del 2020, sono ben 40 i dirigenti, fra chimici, fisici, architetti, analisti, biologi e ingegneri ambientali. I loro compensi oscillano da un minimo di 90mila euri a un massimo di oltre 130mila euro-anno, cui sono riconosciuti a Zanello, Colugnati, De Martin e Del Bianco. Il direttore Stellio Vatta tira oltre 140mila euri-anno. I magnifici 40 godono di una retribuzione di risultato pari a 550mila euri. Perché pagarli? Purtroppo i risultati non si vedono. Nel caso di Torviscosa, l’ARPA ignora. Questo il testo dell’esposto:

“Alla Procura della Repubblica di Udine

e p.c. al Comandante dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine

al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Torviscosa

al direttore dell’ARPA FVG

al direttore dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)

al Sindaco del Comune di Torviscosa

Oggetto: nuova segnalazione di odori nauseabondi in Località Villaggio Roma (Torviscosa)

Ieri, 15 settembre 2021, intorno alle ore 8,30, al Villaggio Roma l’aria era letteralmente irrespirabile per i cattivi odori derivanti dalla concimazione dei campi posti a est dell’abitato. Il grande caldo ha ulteriormente accentuato i disagi della popolazione locale. La situazione è andata avanti per tutta la giornata di ieri e anche per tutta la notte. Questa mattina alcuni cittadini hanno telefonato alle autorità competenti. A seguito di queste segnalazioni è intervenuta la vigilessa comunale e poi è arrivato un trattore con l’erpice per “passare” e lavorare la fascia di terreno più vicina alle case. La vicenda degli odori che periodicamente gravano su Torviscosa e/o sulle località sparse va avanti ormai da parecchio tempo. Tenuto presente che questi problemi si stanno ripetendo con sistematica periodicità in tutti i terreni situati intorno all’ex campo per prigionieri di guerra (oggi Villaggio Roma). Con la presente chiedo che la Procura della Repubblica verifichi l’origine di questi odori e anche le eventuali responsabilità. Chiedo inoltre che le autorità in indirizzo si attivino, per quanto di competenza, al fine di mettere fine a questi problemi applicando le leggi nazionali ed europee in materia e i regolamenti comunali che già esistono”.

Torviscosa, 16 settembre 2021. Mareno Settimo Consigliere Comunale.