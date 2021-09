FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Il PD della Delizia ostaggio della Kronospan di Agrusti-DiBisceglie. La candidata Centis rifiuta i confronti pubblici. Anna Ciriani ammessa a Pordenone

Per capire il grado di considerazione che il PD locale dimostra verso i cittadini, basti pensare alle parole pronunciate dal sindaco uscente di San Vito contro i cittadini e mai smentite dalla candidata di risulta Susi Centis: “…una masnada di sciagurati che vanno contro l’innovazione”.

Il candidato della coalizione #SanvitoCivica Alberto Bernava, ha smascherato ieri sera a Rosa di San Vito al Tagliamento l’impressionante serie di contraddizioni politiche che investono la candidata di risulta del PD, Susi Centis. E’ accaduto durante il primo dibattito pubblico organizzato da un’associazione locale cui hanno partecipato tutti e tre i candidati. Tema dominante l’ampliamento della Kronospan e le conseguenze tossiche sui cittadini. La ventriloqua dei ducetti Agrusti e Di Bisceglie non è stata in grado di dare risposte convincenti rispetto a Delle Fratte e Bernava. Mentre i due candidati rispondevano alle domande a braccio, la Centis leggeva un bignamino scritto dal sindaco uscente. Una pessima figura che non è sfuggita ai presenti e che ha costretto la candidata di risulta ad annunciare che non parteciperà più a nessun dibattito pubblico relativamente alle comunali del 3-4 ottobre. E’ una resa clamorosa, antidemocratica, che conferma tutte le perplessità sul progetto di ampliamento dello stabilimento della Kronospan in zona Ponte Rosso. Sia sulla centralina che sulle destinazioni d’uso dei fondi per la salvaguardia della salute dei cittadini, la candidata dei ducetti della Delizia ha mostrato lacune amministrative paurose che non promettono nulla di buono per l’appuntamento del 3-4 ottobre. Il Pd regionale in ambasce.

Prima la salute dei cittadini, poi gli squali tossici. La resa dai dibattiti pubblici da parte di un candidato non è mai un buon segnale per la democrazia e ciò dimostra il livello di rispetto per il corpo elettorale che nutrono i talebani della Kronospan. Venerdì prossimo è previsto un nuovo incontro-dibattito sulla questione dell’inquinamento dell’aria nella zona Ponte Rosso organizzato dal Comitato ABC, quello insultato da Di Bisceglie. La Centis non ritiene opportuno partecipare per non confessare e ammettere che il PD della capogruppo capalbiana Serracchini, ignora la salute dei cittadini. I veleni della Kronospan, per i Democratici, hanno la precedenza e a San Vito sono solo una “masnada di sciagurati”.

In quanto a Pordenone, il Tar ha ammesso alle comunali la candidata sindaca Anna Ciriani. L’esclusione era stata formulata dal Tribunale amministrativo regionale e, quindi, anche dal Consiglio di Stato. Il Tribunale amministrativo ha anche scritto nella sentenza che l’impegno della Ciriani è stato lodevole e che la commissione non ha tenuto conto del principio del ‘favor partecipationis‘. Da qui la riammissione.

Ora la Commissione elettorale, entro mercoledì 22 settembre, dovrà prendere atto della sentenza del Tar, quasi certamente riammettendo Anna Ciriani ed effettuando una nuova estrazione per l’ordine dei candidati, che saranno quattro. Oltre alla professoressa, che si è detta entusiasta della riammissione, il sindaco uscente Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin per centrosinistra e M5S, e Vitto Claut di Coalizione Etica.