DiabolikFriuli Exxx…Polzive A Udine gli aggiornamenti ai progetti esecutivi assegnati col 38 per cento di ribasso. Il caso Ex Osoppo di Scapin-Fontanini

Anche il ribasso è straordinario, come il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e per la sicurezza dellex Caserma Osoppo. L’affidamento dell’incarico professionale per l’aggiornamento del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione e emissione certificato di regolare esecuzione, è stato affidato al costituendo RTP tra l’Arch. Francesco Qualizza e l’Arch. Stampanato Antonio per un importo netto di Euro 24.073,75. Ribasso di oltre il 38 per cento.

Giacchè, come accade spesso in questi casi, l’indagine interna al palazzo per verificare la disponibilità del personale dipendente, ha dato esito negativo, il dirigente Scapin ha invitato i seguenti professionisti:

Arch. Alessio Princic – con studio in via Treppo 12,Udine. Arch. Francesco Qualizza – con studio in via Cussignacco 29 e Arch. Nicola Sutto – con studio in via Zoletti, 20/8, alla richiesta di offerta hanno risposto gli operatori economici:

Costituendo RTP tra l’Arch. Francesco Qualizza (capo mandatario) e l’Arch. Antonio Stampanato (mandate) che hanno offerto un ribasso pari al 38,6% per un importo netto di € 24.073,75.

Costituendo RTP tra l’Arch. Nicola Sutto e P. Ind. Fabio Maiello che hanno offerto un ribasso pari al 17,5 % per un importo netto di € 32.346,65. Dato atto di come l’offerta presentata dal costituendo RTP tra l’Arch. Francesco Qualizza e l’Arch. Antonio Stampanato sia risultata congrua e vantaggiosa rispetto agli attuali prezzi di mercato. Vista la dichiarazione dell’operatore economico, il dirigente del comune ha ritenuto di affidare, in via diretta, dal costituendo RTP tra l’Arch. Francesco Qualizza (capo mandatario) con studio in via Cussignacco 29 l’incarico sopracitato relativo all’intervento E – Piazza ex Caserma Osoppo nell’ambito dell’Opera 7840/5 verso un onorario di € 24.073,75 oltre ai contributi previdenziali al 4% per complessivi € 25.036,70.