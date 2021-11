CaligoVaccinale Exxx…Polzive!!! Fedriga randella i NoPass. Valenti: Abolite le manifestazioni in piazza. Barbone: la percentuale più alta di non vaccinati a Trieste. Perchè non c’è il pericolo zona gialla in Fvg.

Il Prefetto di Trieste e il sindaco Dipiazza annunciano la stretta contro i manifestanti: Niente cortei fino al 31 dicembre.

Conferenza stampa molto animata quella che si è svolta stamattina a Trieste e che ha visto un Fedriga molto accalorato contro i manifestanti e coloro che rifiutano il Green Pass. La rete insorge e anche la base della Lega ritiene inopportuna una presa di posizione così partigiana, da parte del presidente, sui vaccini come quella dimostrata oggi di fronte ai giornalisti. Questi i primi commenti:

«Fedriga ha perso la testa? La vedo alterato. Si prenda una vacanza (lunga, la prego) così forse si accorgerà che chi ha detto che il gp serve anche a controllare la situazione fiscale è Beatrice Lorenzin». A seguire, uno più dettagliato:

«Mi dispiace, ma non è corretto, c’è una fase in cui i dati devono essere raccolti nel tempo! e con un vaccino genico questa fase è fondamentale e con questi vaccini è stata saltata; inoltre la sperimentazione è in corso, i dati proprio perché l’autorizzazione è “condizionata ” devono ancora essere forniti! Purtroppo la sorveglianza è passiva e quindi gli effetti collaterali saranno sottostimati! Non è come Lei dice!».

Secondo alcuni cittadini, Fedriga non doveva strumentalizzare la questione dei malati di tumore con il pericolo Covid, Il passaggio incriminato è il seguente: «Per rispetto di coloro che hanno visto lo screening oncologico rimandato perchè gli ospedali erano pieni di malati di covid non possiamo permetterci di ritornare in quelle situazioni».

Il primo a prendere la parola nell’incontro stampa è stato il numero uno della task force regionale, Fabio Barbone

“Gli ultimi sette giorni hanno visto 1.534 nuovi casi in Fvg, che hanno portato a 128 su 100 mila il tasso di incidenza. Il dato purtroppo è stato accompagnato da un raddoppio della percentuale dei positivi per tamponi svolti. Il dato di questa mattina – ha proseguito il medico – mostra il superamento del 10% della soglia delle terapie intensive (18 pazienti in terapia), mentre è ancora lontano il superamento del 15% di 1.277 posti letto Covid non di terapia intensiva”.

In questo senso va analizzata la questione dei parametri per la zona gialla per cui in Friuli, per ora, non c’è nessun rischio giacchè uno dei tre parametri, il tetto dei letti occupati in medicina, è di solo un terzo (6 per cento) rispetto alla soglia limite del 15%. Resta il fatto che in Friuli e in particolare a Trieste la copertura vaccinale è sotto la media. Trieste ha un corrispettivo di 5 punti inferiore al dato regionale. Le classi d’età in cui c’è minore copertura sono le persone fra 40 e 70 anni.