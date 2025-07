DeToniSuiCentroni Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine punta alle politiche con il nuovo progetto centrista “ReteCivica” presentato lunedì a Roma: “Creare alternativa al centrodestra”. Ma in città i centristi tambureggiano, scintille fra Bertossi e Gasparin per l’affaire La Quiete-Faggi.

Il mondo laico e cattolico (Sant’Egidio) riprova ad organizzarsi nella sintesi “Rete civica solidale”. A presentarlo lunedì pomeriggio a Montecitorio sono stati Paolo Ciani, segretario di Demos, eletto nelle liste del Pd, Marco Tarquinio, europarlamentare, eletto da indipendente nelle liste del Pd, oltre a due “campioni” di voti, come Angelo Chiorazzo, vice presidente della Basilicata (Basilicata Casa Comune) e Stefania Proietti, presidente dell’Umbria. Con loro anche Alberto Felice De Toni – sindaco Udine – presidente della Federazione Quadrifoglio (in collegamento) e Giuseppe Irace – segretario di Persone e Comunità.

Si tratta della «prima tappa di un processo costituente», sottolinea De Toni. Un passo indietro i partiti, ma con manifestazioni di interesse testimoniate dalla presenza all’avvio della Rete della coordinatrice della segreteria del Pd, Marta Bonafoni, e della capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi. «L’obiettivo – spiega ancora De Toni – è creare un’alternativa credibile al centrodestra». Dal Sud Irace concorda: «Manca un soggetto politico capace di esprimere una radicalità sociale autentica e popolare e non propagandistica». Il segretario di “Per” ricorda infine la vicenda del suo movimento. «Siamo nati in Campania cinque anni fa per accompagnare che si assume l’onere di un servizio politico e non lasciare soli chi compie questa scelta: oggi contiamo 21 amministratori locali e abbiamo circoli in Abruzzo, Basilicata, Puglia, Lazio e Toscana. C’è una domanda di buona politica e possiamo raccoglierla insieme». Ma il pianeta centrista, almeno in comune a Udine, è in costante fibrillazione. Profonde diversità di vedute in maggioranza. Che si riverberano sull’amministrazione. Non ultimo il caso della vendita del centro Micesio formalizzato sotto la presidenza di Alberto Bertossi colui che ha preso il posto dell’assessore Stefano Gasparin. Non è una novità che quest’ultimo per non lasciare il merito dell’operazione a Bertossi aveva cercato in tutti i modi di ostacolare la cessione. Va ricordato che durante il suo mandato, l’assessore era uso partecipare ai CDA de “La Quiete” per verificare lo stato delle trattative. In quel tempo diverse erano le offerte per il centro Micesio ma non se ne fece nulla. Poi i negoziati li ha presi in mano il presidente Alberto Bertossi e si è giunti alla formalizzazione della cessione che avverrà fra un mese circa. Nella partita rientra anche “La Quiete” alla cui vendita è interessata l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale. Su queste clamorose operazioni lo stesso Bertossi ammette, a proposito di Gasparin: “Mi ha accusato di opacità e non ho capito perché”. Risulta che abbia manifestato il suo dissenso per l’operazione. Clima ardente all’interno del centrismo udinese. Bertossi e Gasparin. IL sindaco pensa a tagliare la corda con la “Rete civica solidale”.