Ormai palazzo D’Aronco, sede del consiglio comunale di Udine si è trasformato in un Gabinetto di sicurezza del Mediterraneo. I consiglieri, costantemente in contatto con le diplomazia internazionali, presentano documenti su documenti che discutono per ore e ore.

L’ospitalità la paga pantalone: corrente elettrica e personale. Ma i consiglieri, mentre la città brucia, osservano: “Servono al più presto il cessate il fuoco e l’avvio dei negoziati”. Alcuni riferiscono che il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che la soluzione in Medio Oriente dovrebbe essere globale, eliminare le cause profonde e basarsi sulla realtà sul terreno”. A Udine si discute di politiche degli stati occidentali. Va da sé che a palazzo D’Aronco si è passati dal servizio di raccolta scovazze alle crisi mondiali. L’evoluzione manda in bestia la vice presidente Raffaella Palmisciano che mette in riga i suoi colleghi: “Ormai qui c’è una mozione ogni consiglio, dove si impegnano 5 ore di discussione”. E intanto la città brucia. Far West come rende noto il consigliere di Fratelli d’Italia Pittioni: “

Ieri, lunedì, nel cuore della nostra città, si sono verificate due gravi aggressioni ai danni di due autisti e due controllori, colpevoli soltanto di svolgere con serietà il proprio lavoro.

In uno degli episodi, un autista è stato addirittura colpito da una birra lanciatagli addosso, semplicemente per aver chiesto – come previsto dal regolamento – l’esibizione del titolo di viaggio.

Poco dopo, un secondo episodio ha avuto luogo, sempre nei pressi della stazione delle corriere di Udine.

Anche in questo caso, responsabili dell’aggressione sarebbero alcuni gruppi di giovani, minorenni, immigrati di seconda generazione, già noti per comportamenti provocatori e violenti.

È ora di dire basta.

Chi aggredisce lavoratori onesti, chi semina paura e disprezza le regole, non può e non deve trovare alcuna giustificazione.

La città è stanca. I cittadini sono stanchi. E pretendono rispetto per chi, ogni giorno, garantisce servizi essenziali.

Mentre la sinistra giustifica sempre, minimizza e cerca alibi culturali o sociali, noi riteniamo che chi non rispetta le leggi e rifiuta ogni forma di integrazione debba essere allontanato.

La legalità non è negoziabile.