DeToniRibaltoni Exxx..Polzive!!! Saro guida la cabina di regia del Pd udinese. Segretissimo vertice con l’ex rettore a Nord di Udine. Silurare Venanzi.

Dopo che Fontanini ha sciolto le riserve e si appresta a farsi incoronare dal centrodestra come candidato sindaco, il centrosinistra appare ancora disorientato e in preda al tormento della grande scelta fra Venanzi e De Toni. Chi invece dimostra di non avere dubbi e di autonominarsi segretario politico ombra del Pd è Ferruccio Saro da Martignacco. Sahar per gli amici. L’ex senatore è in piena attività e, dopo aver coltivato buone relazioni con il Terzo Polo di Telesca-Pizza-Rosato-De Monte è pronto a impegnarsi per convincere il PD a puntare su De Toni. Nei primi giorni di questa settimana, l’ex Senatore aveva convocato un riservatissimo vertice alle Tre Sorelle di viale Tricesimo a Nord di Udine. Riparati nella saletta da pranzo erano presenti, oltre a Saro, Colautti, De Toni e Castenetto. Un pò di Regione Futura, una sfumatura di ex socialisti e l’ideatore di Conoscenza in Festa. Rimbalzi dalla trattoria davano come già accolta dal PD la linea dei 4 delle Tre Sorelle; superate anche le ultime resistenze di coloro che ancora sostengono Venanzi. Insomma il Pd udinese si fa indicare la via da colui che fino a un paio d’anni fa, voleva dettare la linea politica a Fedriga nel centro destra. Un cortocircuito ad alta tensione visto che importanti esponenti del centrosinistra cittadino hanno reso noto di aver sempre rifiutato accordi con chi ha militato nel centrodestra. Intanto domani c’è la celebrazione di “PeterFever” in attesa di Saro-DeToni.