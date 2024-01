DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Govetto infila il primo chiodo in maggioranza. Smascherate le ingerenze dell’assessore Gasparin nel Cda della “Quiete”. Frullato dalla sua stessa maggioranza. Voci di corridoio: già pronto il sostituto. Video da cineteca.

Molto di più di una semplice commissione. Molto di più di un’adunanza gestita in modo antidemocratico da un’impreparatissima presidente germogliata nella sinistra fru fru friulana (Gallo). Molto di più di tutto questo e, come si scriveva ieri, molto di più di un’assemblea cui sono stati scomodati nell’ordine: Il Papa. Hobbes ed Einaudi. Una commissione di oltre 4 ore vivacizzata dal connotato politico per eccellenza, la dialettica. All’ordine del giorno la questione della casa di riposo “La Quiete”, fiore all’occhiello delle residenze per anziani della città, le nuove rette, ritoccate sensibilmente e il nodo della struttura Casa albergo “I Faggi”. Vera primizia degli squali immobiliari. Sul punto, il consigliere Govetto ha mandato in fibrillazione l’assessore Gasparin e tutta la maggioranza. Il consigliere dei Benito Remix ha posto delle domande pertinenti e non ha ricevuto risposte. Agitando perfino la presidente che è intervenuta in modo irrituale. Govetto ha chiesto all’assessore delegato Gasparin: “Quante volte ha partecipato ai Cda della Quiete?”. (avrebbe partecipato 3 volte ndr). “La sua presenza in consiglio è stata verbalizzata?” (faremo accesso agli atti per saperlo). “In questi Cda, lei si limitava ad ascoltare oppure interveniva e cosa diceva? I suoi interventi venivano verbalizzati?”. A questa domanda, come si vede nel video, all’assessore gli è partito l’embolo. Quindi, è emerso che lui ha partecipato ai Cda della Quiete più volte. “Chi ha autorizzato l’assessore a invadere disinvoltamente un perimetro giuridico autonomo e separato da qualsiasi ente pubblico?” chiede il consigliere di Fratelli d’Italia. “Per quali interessi? per conto di un privato? Secondo le sue risposte del 18 dicembre scorso in consiglio comunale, l’assessore si era lasciato lusingare dalla mediazione sulla vendita, in favore della Sinloc, della casa albergo “I Faggi”. Quindi il caso è clamorosamente politico. Come si comporterà la maggioranza di fronte a un assessore che antepone interessi immobiliari per conto della Sinloc, rispetto alle problematiche della gestione degli anziani? balla la poltrona in giunta. Il ricambio è già pronto.