DeToniDivisioni Exxx…Polzive!!! Il Terzo Polo Fvg presenta il Rettore candidato sindaco al ministro Bonetti, garante Anna Mareschi. Si sbrega il PD di Venanzi.

Il fine settimana scorso è stato scoppiettante per il Terzo Polo e i suoi epigoni in Friuli. In particolare a Udine: venerdì il pienone in sala Madrassi, sabato ben due convegni di alto livello erano stati convocati in città. Il primo in viale Ungheria con De Monte, Ricciardi e Francesco Pascolini e il secondo in galleria Antivari con il ministro Bonetti, Sandra Telesca, Ettore Rosato, Enrico Pizza e altri partecipanti cui si è aggregata, successivamente, in un plesso scolastico, Anna Mareschi. La ministra del family act ha dato prova di grande competenza e le sue misure prese al tavolo del governo sono state salutate con grande soddisfazione dalle donne. La circostanza elettorale è stata anche l’occasione per tarare, in prospettiva amministrative Udine, progetti del neonato gruppo. Tant’è che margine del convegno di galleria Antivari, i vertici del Terzo Polo udinese hanno riferito alla ministra Bonetti che il “nostro” candidato sindaco sarà sicuramente il professore di economia gestionale Alberto Felice De Toni. Resta da capire come reagirà il PD, o una parte di esso, visto che la maggior parte dei Dem cittadini ritiene chiusa l’esperienza dei rettori o ex.