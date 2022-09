CuoreDiPalma Exxx…Polzive!!! Chi è L. I. ? Sospetti di corsie preferenziali sulla candidata al concorso per assistente amministrativo assunta a tempo indeterminato dal comune di Palmanova.

Mentre i “Fratelli di Poltrona” palmarini brindano in piazza grande (oggi al mercato cin cin e foto sotto il gazebo), la maggioranza che amministra il comune di Palmanova si diletta nella specialità che più gli è consona: le corsie preferenziali. Con un blitz inaspettato che ha stordito anche i partecipanti alle prove selettive, Ivan Laura è stata giudicata idonea a svolgere le mansioni oggetto del posto da ricoprire. Nulla di scandaloso ben s’intende ma le testimonianze sono da brividi. Come si è giunti all’esito furbetto? La giunta del “sindaco” Martines aveva deliberato il piano di gestione demandando agli uffici il compito di avviare la procedura di reclutamento, tramite il centro per l’impiego di Cervignano, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 collaboratore amministrativo da assegnare all’area Affari Generali. La Commissione Giudicatrice aveva comunicato le giornate in cui si sarebbero tenute le prove d’idoneità e le convocazioni dei candidati dietro questo ordine:

Venerdì 9 settembre alle ore 9.00 per i candidati posizionati dal n.1 al n.10 della graduatoria; Mercoledì 14 settembre, per i candidati posizionati dal n.11 al n. 20 così come elencati: Numero 11 Berardino Giacomini e col numero 12 Lara Ivan. Giovedì 15 settembre, per i candidati posizionati dal n. 21 al n. 30 che sono rimasti a casa per via dell’interruzione avvenuta in forza dell’idoneità ottenuta dalla aspirante Ivana Lara nelle prove della seconda serie (dall’11 al 20). Come si è giunti all’idoneità dell’aspirante numero due della selezione convocata il 14 settembre? Ai candidati era richiesto di “presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità. La selezione terminava non appena veniva individuato il candidato idoneo, con interruzione dell’ulteriore scorrimento della graduatoria” (vedi sopra, dal numero 12 in poi. Stop). I candidati convocati alla prima tornata, quella del 9 settembre, erano stati giudicati tutti non idonei. Perciò si era passati alla successiva, quella del 14 settembre. E qui spunta il magheggio. Alla seconda selezione si erano presentati in 7. Tutti, come da termini del concorso, erano stati sottoposti al riconoscimento. E il primo aspirante, Berardino Giacomini è entrato in commissione per affrontare la prova. Con un ritardo di circa mezz’ora è apparsa – inaspettatamente – la seconda aspirante in graduatoria alla quale le è stato consentito, ignorando il regolamento, di identificarsi durante i lavori della prova cui era sottoposto il candidato Giacomini. Guarda caso il povero Berardino non verrà giudicato idoneo (lo hanno distratto?) e risulterà clamorosamente idonea la ritardataria Lara Ivan. A quel punto il concorso, come da regolamento, è stato interrotto e i restanti 5 aspiranti tornati a casa.

Palmanova cuore di Palma, sotto il naso dell’opposizione dei Fratelli di Poltrona friulani che oggi al mercato brindavano alle ricche golosità che li aspetta da lunedì prossimo. In realtà l’opposizione del centrodestra palmarino si trova in grave difficoltà visto le compensazioni che certuni hanno ottenuto per aver perso le elezioni. Gramole tricolori.