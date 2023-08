DestraInTesta Exxx…Polzive!!! Chi sono i fedelissimi di Alemanno in Friuli e a Nordest? La spina nel fianco di Meloni.

C’è anche in Friuli un interesse sotterraneo che guarda con favore al movimentismo di Alemanno, definito “L’ultima raffica dell’Msi”. Molti sono i delusi dalla trasformazione di Giorgia Meloni da quando è diventata presidente del consiglio. Le ragioni della Destra ormai evaporate. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scomunica di Crosetto verso Vannacci. In una intervista a TorinoCronaca l’ex sindaco di Roma osserva: «A Crosetto in generale darei un bel quattro. Per l’eccessivo allineamento con gli Stati Uniti e scorrettezza nei confronti dei suoi sottoposti. Prima ancora che la commissione disciplinare si pronunciasse, lui aveva già espresso una condanna. Senza neanche leggere il libro, peraltro. Questa è una scorrettezza clamorosa rispetto a un generale che è sempre stato in prima linea e da 37 anni dedica il suo impegno alla Patria». Riguardo all’attività politica Alemanno rivela, «Entro ottobre vogliamo decidere se costituirci in un vero e proprio movimento e se siamo pronti eventualmente a competere alle politiche. Salvo ovviamente che la Meloni non faccia un netto cambiamento politico. Penso alla posizione sulla guerra in Ucraina e all’atteggiamento iper atlantistico. In quel caso, vedremo. Ma se continua su questa strada, fare qualcosa di alternativo sarà inevitabile. L’obiettivo non è quello di trovare un seggio elettorale, ma di capire se c’è la possibilità di una revisione profonda della linea politica. Secondo noi su questa strada il governo rischia di andare a sbattere. Non è solo una linea politica sbagliata. È impraticabile». In tal senso in Friuli i nostalgici dell’MSI sono ancora tanti e anche i delusi del sorprendente piegamento di Fratelli d’Italia verso l’Europa. Persa l’identità. Da ritrovare alle europee.