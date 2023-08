ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! I comuni dell’isontino in rivolta sulla sanità: Trieste sanguisuga. Il caso del professor Umberto Lucangelo e l’escamotage “specializzandi”. Come garantisce il coordinamento con Gorizia e Monfalcone?

L’escamotage del professore: usare gli specializzandi di Anestesia e Rianimazione con mansioni infermieristiche. Un artifizio baronale che permette alle strutture ospedaliere triestine di ottenere il numero di personale infermieristico, in proporzione, più alto di tutte le altre aziende regionali. Un mascheramento clamoroso che ha messo in agitazione i comuni del goriziano e in particolare quelli che il prossimo anno andranno al voto. Oltre una decina nell’isontino fra i quali Gradisca d’Isonzo e Staranzano. Nell’area in questione l’appuntamento elettorale è particolarmente seguito per via delle spericolate operazioni che si manifestano ripetutamente all’interno dell’azienda sanitaria “Asugi”. Il caso più eclatante è quello di Umberto Lucangelo, responsabile del Dipartimento di Anestesia e terapia intensiva. Sulla carta il dirigente dovrebbe “garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività dipartimentali; garantire la creazione di percorsi e di procedure condivise ed omogenee tra tutte le Strutture afferenti al Dipartimento, tra l’area giuliana e quella isontina”. In realtà, come viene lamentato dagli utenti, le cose non stanno così. Il professor Lucangelo è finito al centro di una ruvida polemica fra amministratori e sindacato per via di un cronico strabismo sanitario che colpisce tutto ciò che sta al di qua del Timavo. Per confondere le idee sul numero di personale infermieristico, Lucangelo, in ossequio ai suoi trascorsi nei sevizi segreti, ricorre agli specializzandi di Anestesia e rianimazione operanti nel comprensorio di Cattinara per svolgere mansioni che, nelle altre realtà aziendali e regionali, sono affidate agli infermieri come un qualificante percorso di formazione. Una violazione normativa che potrebbe essere oggetto di approfondimenti. Ma il nocciolo della questione, che entrerà decisamente nella campagna elettorale delle comunali, sarà quello del numero di personale di Sale operatorie e come viene distribuito. In pratica si assiste ad una disomogeneità fra la sanguisuga Trieste e il resto del mondo. Tuttavia il punto nave non riguarda solo i medici specializzandi che assicurano la presenza nelle sale del Cattinara di Trieste, la questione riguarda la presenza del dirigente Lucangelo nelle strutture di Gorizia e Monfalcone che rientrano nel suo dipartimento. Dalla data di nascita della nuova Azienda (1° gennaio 2020) quante volte il professore ha varcato il Timavo? Un direttore di dipartimento tira una indennità di funzione, oltre al tabellare, di 28 mila euri. Ma a Monfalcone e Gorizia lo hanno visto rare volte.