BanzaiCimolai Exxx…Polzive!!! Il gruppo pordenonese aveva tirato un bidone anche al comune di Polcenigo, non pagava le imposte Imu e Tasi. Il 12 settembre omologa del concordato. Il pordenonese crolla per Pil.

Il gruppo pordenonese (con sede legale a Roma presso uno studio professionale) evidenzia un debito complessivo di circa 668 milioni di euro, di cui 230 verso creditori privilegiati e 438 milioni verso creditori chirografari. Tra questi ultimi diversi istituti di credito e anche Sace, società italiana specializzata nel sostegno alle imprese, che è presente pure nell’elenco dei privilegiati. L’esposizione verso banche, per linee di credito garantite da Sace, si aggira attorno ai 134 milioni di euro. Si sommano altri 56 milioni di debiti legati a mutui, con intervento del Frie. Fra i soggettiche hanno aderito al concordato preventivo c’è il comune di Polcenigo. L’ente avanza un credito di 65 mila euri maturato negli anni scorsi e determinato dal mancato versamento delle imposte comunali: Imu, per il 2019-20 e 22 e la Tasi per gli anni 2019 e 2022. Aderendo al concordato il comune potrà incassare (forse) un terzo della somma, pari a circa 20mila euri. Il resto, bidonato, come per gli altri creditori che sperano di recuperare qualche soldo dopo che la Cimolai è finita nelle peste. Un duro colpo per la provincia di Pordenone che si trova al 93esimo posto per valore aggiunto al Pil del Friuli Venezia Giulia. Molto indietro rispetto a Udine (13a) e Trieste (11a). A questo punto manca l’udienza del tribunale, fissata il 12 settembre, che dovrà certificare l’omologa al concordato. Entro quella data il giudice dovrà verificare nuovamente l’intero percorso, accertare che i voti e le divisioni all’interno delle classi siano stati corretti e a quel punto approvare il concordato. In quel momento scatterà la seconda fase che è quella legata all’avvio del piano di recupero e prima e di sviluppo poi. Con quale spirito i fornitori seguiranno il nuovo corso? Ed è opportuno l’intervento statale (Sace-ministro Ciriani) per il salvataggio di un’industria che ha statalizzato le perdite e privatizzato i profitti? L’intervento di Luca Ciriani (Fratelli d’Italia) non è stato marginale poiché ha rafforzato la posizione dell’impresa pordenonese e soprattutto ha spinto le banche, anche quelle più esposte a dare il voto positivo. Basterà l’intervento statale per risollevare le sorti della provincia pordenonese? la nostra regione si trova al 7imo posto in Italia per crescita del Pil reale nel 2023. La provincia di Trieste all’11esimo; Udine al 13esimo e Pordenone al 93esimo posto con un misero 0,51%. Chiude Gorizia che si trova in fondo alla classifica con lo 0,04%. Fonte CGIA di Mestre.