MissItaliaFvg Exx…Polzive!!! La Lega come un rullo compressore. Bordin premia la miss friulana e tira una bordata elettorale alla trinità dei Benito Remix: “Il concorso rappresenta la forza della famiglia”.

Venerdì sera al Kursaal Club di Lignano Riviera si sono svolte le finali regionali di Miss Italia valide per l’accesso alla finale nazionale del concorso. Ha vinto Jenny Ferino, diciottenne di Lestizza (Ud). A rappresentare la regione è salito sul palco il presidente del consiglio Mauro Bordin che ha, orgogliosamente, premiato la simpatica diciottenne. L’esponente della Lega ha colto l’occasione dell’appuntamento mondano per esaltare, di fronte al pubblico del Kursaal, il valore della famiglia. Un gran tema elettorale che, a Pineta, i Benito Remix avevano clamorosamente trascurato. Bordin invece si è subito impadronito: “Un aspetto molto importante – ha sottolineato – è anche la presenza dei genitori che seguono passo dopo passo il percorso delle proprie figlie in questa avventura. Credo che quello che viene evidenziato in occasioni come queste sia la forza delle famiglie del Fvg”. Il granitico trittico di Fratelli d’Italia sotto l’attacco della Lega. «A tutte le rappresentanti del Friuli Venezia Giulia alle prefinali nazionali di Miss Italia – ha concluso Bordin – un grande in bocca al lupo, certe che faremo tutti il tifo per voi». Miss, Patria e Famiglia.