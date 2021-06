DeMonteNoMask Exxx…Polzive!!! Il neo direttore della Sores sollecita vaccini obbligatori ma non per lui. Convegno a Pulfero dei NoMask. Esclusivo

Si è svolto l’altra sera a Pulfero, area di confine con la Slovenia, un convegno dal titolo suggestivo: “Sconfiggeremo il Covid e ripartiremo vincenti”. I partecipanti erano tutti rigorosamente senza mascherina malgrado il monito del docente di informatica medica all’Università di Udine Vincenzo Della Mea che ha osservato: «Non ho mai fatto previsioni prima d’ora, ma mi sento di affermare che in autunno rivedremo il Covid…». I convenuti non hanno fatto una piega anche perchè, per spruzzare una vena di ottimismo alla serata, ha preso la parola Amato De Monte, il neo direttore della Sores di Palmanova sistemato da Riccardi a Jalmicco per via del suo noto rifiuto alla fiala. L’approccio ha sorpreso i presenti giacchè il direttore della SC ha dichiarato: “La campagna vaccinale anti-Covid dovrebbe essere obbligatoria per gli ultra ottantenni dove la mortalità per chi si infetta sfiora il 100 per cento”. Per quelli sotto gli 80 si vedrà.

Un caligo alpino che ha impressionato i presenti rapiti dalle parole del direttore della Struttura di Emergenza e convintamente contrario al vaccino come testimonia la recente istruttoria dell’Ordine dei Medici di Udine contro lo studio intestato a Cinzia Gori, compagna di Di Monte. Il cerchio si chiude qui. I disinvolti senza mascherina erano ospiti dell’associazione Euretica, Vallimpiadi, AidoUdine e Friuli Tomorrow.