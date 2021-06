CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! A Udine è già lotta per il comando. Nel quartiere Udine Sud Fratelli d’Italia incenerisce la Lega. Santini decisivo. Anzit dà il benservito a Govetto: è un ospite. Esclusivo

Un semplice consiglio di quartiere si trasforma in un accidentale terreno di battaglia e di prove di forza all’interno del centrodestra Friulano. E’ accaduto ieri sera durante i lavori convocati per eleggere il nuovo presidente del quartiere Udine Sud dopo le dimissioni del patriota Lenoci. Seduta sospesa per via di un paio di incursioni rapidissime compiute dai consiglieri della Lega e di Fratelli d’Italia che hanno fatto saltare l’elezione di Ivana Di Betta al vertice dell’inutile consiglio. Otto i presenti e sette i votanti. Il risultato provvisorio è stato di 3 voti alla leghista Ivana Di Betta e 4 sul conto del Dem Marco Bernardis. Se il bertossiano Fabio Santini avesse votato, Bernardis sarebbe stato eletto presidente grazie ai voti già ottenuti dall’esponente di Salmè e di Fratelli d’Italia con Lenoci che, pur di fare un dispetto alla Lega, ha votato per il candidato del Pd togliendo il voto a Ivana Di Betta. Uno sbrego doloroso che ha messo in evidenza i limiti degli scappati di casa anche nei quartieri. Presente al disastroso appuntamento, l’assessore delegato Antonio Falcone incapace di coordinare un’elezione di periferia, Falcone era accompagnato dalla collega di giunta Laudicina visibilmente infuriata per la sconfitta della Di Betta, dal consigliere saltafossi Udc-Forza Italia Govetto, dal presidente Berti e dal commissario cittadino di Fratelli d’Italia Vidoni che se la rideva per aver assistito al clamoroso blitz di Lenoci che ha spento le ambizioni della Lega nel quartiere di Udine Sud. Ivana Di Betta è stata votata da se stessa, dal forzista Enzo Bandiani ed Eleonora Botto. E’ molto probabile che sarà quest’ultima, in quota Progetto Fvg, la candidata alla presidenza dopo lo sbandamento di ieri. Ormai siamo al circo e alla disperazione cronica dei Monthy Pyton accampati a palazzo D’Aronco.

In appendice la questione Forza Italia che è esplosa con il caso del regolamento edilizio e l’obbligo della certificazione Casa Clima votato in consiglio lunedì. I vertici del partito di Forza Italia avevano contestato il voto favorevole dei consigliere in aula. Ieri il consigliere Govetto aveva replicato ruvidamente al coordinatore Anzit, che oggi mette in chiaro la questione Forza Italia a Udine: «Govetto è un ospite nella nostra lista, non parli in nome e per conto di Forza Italia che non è nemmeno iscritto, torni nell’Udc – conclude Anzit – e voti ciò che vuole».