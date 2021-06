AmbienteServizi Exxx…Polzive!!! Rinviata al 28 giugno l’assemblea per eleggere il nuovo presidente. Precipita nel caos l’azienda più premiata d’Italia. Il Pd contro Di Bisceglie. Il caso Renato Mascherin. Esclusivo

A causa di un errore nei tempi di convocazione dell’assemblea intercomunale, le operazioni di voto per la nomina del nuovo presidente di Ambiente e Servizi di San Vito al Tagliamento, sono state rinviate al 28 giugno. Una figurazza istituzionale clownesca compiuta dal sindaco del Pd Di Bisceglie che, in accordo col ducetto di Confindustria Agrusti, ha deciso di sfilare al centro sinistra la governance di una delle aziende di economia circolare più innovative d’Italia e consegnarla al Centrodestra.

Dalla data in cui il presidente Gasparotto è stato messo nelle condizioni di dimettersi, Ambiente e Servizi è senza guida ed è pilotata dai revisori dei conti. Tutto il caos determinato dal progetto di ampliamento della Kronospan, dove il sindaco del PD ha deciso di anteporre l’inquinamento incontrollato alla salute dei cittadini. In questo senso, dopo aver fulminato Gasparotto, Agrusti ha suggerito a Di Bisceglie di sistemare Renato Mascherin, attuale presidente del CDA del Consorzio, al posto del dimissionario Gasparotto. Secondo alcuni soci, la carica potrebbe presentare alcuni elementi di incompatibilità giacchè Mascherin è anche presidente del Consorzio Ponte Rosso. Posizioni che potrebbero rientrare nel caso in cui Mascherin restasse con le due cariche (consorzio Ponte Rosso e AS) fino a ottobre con la promessa che, una volta conclusa l’esperienza di sindaco, lascerebbe a Di Bisceglie il suo posto alla presidenza del Consorzio Ponte Rosso. Un capolavoro di paraculaggine che ha messo in allarme anche il consigliere regionale Conficoni del Pd che ha scomunicato il sindaco di San Vito: “L’area della Bassa Pordenonese risulta essere la più inquinata dalle polveri sottili in Friuli Venezia Giulia. L’eventuale ampliamento della Kronospan da solo comporterebbe un aumento del 30 per cento delle polveri pm10 emesse nel territorio comunale di San Vito al Tagliamento”. Eppure, di fronte al progetto di intossicare e incenerire la popolazione della bassa Pordenonese, i due ducetti della Delizia, Di Bisceglie e Agrusti, procedono come treni. E le conseguenze sono allarmanti, determinate da un progressivo smembramento di una delle aziende di economia circolare più innovative d’Italia: la Spa Ambiente e Servizi. Nel disordine operativo rientra anche la Mtf di Lignano che si trova alle prese con un contenzioso milionario nei confronti del comune. Gli amministratori dei comuni del centrosinistra non hanno digerito la svendita della governance di Ambiente e Servizi al centrodestra 〈comuni di Brugnera, Fiume Veneto, Valvasone-Arzene, Sacile…〉. Secondo Putto di Azzano X, Di Bisceglie ha una grande responsabilità politica, ha svenduto il CDA al centrodestra quando il centro sinistra detiene il 56% delle quote. Anche Santin, primo cittadino di Chions è deluso dalle modalità poco trasversali cui è precipitata l’azienda. Si vota un Cda che non ha un progetto, né possiede la necessaria quota di competenza e di rappresentanza. Un caos sull’altare della Kronospan e dei disastri ambientali cui la popolazione sarà costretta a subire.