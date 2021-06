CaligoMonfalcone Exxx…Polzive!!! Il consulente avvocato dell’ASUGI di Poggiana e dell’assessore Riccardi sarà il candidato sindaco contro il centrodestra. Esclusivo

Le parole del segretario regionale del Pd Shaurli in merito alle candidature di Monfalcone e scolpite sul Messaggero Veneto di oggi, sono categoriche: «Vogliamo mettere in campo tutte le risorse per riprendere il comune. Monfalcone come Gorizia – osserva l’esponente del Pd – costituirà un test fondamentale in vista delle regionali». E’ nelle cose che la città-simbolo della sinistra friulana ritorni nel Pantheon progressista dopo il baccalà delle ultime elezioni. Fin qui nulla di strano. La scarica elettrica si avverte nell’accidentalità delle candidature. Se il segretario regionale della Lega, Marco Dreosto, assicura che Anna Cisint si ricandiderà, il capitombolo per il CentroDestra si compie con l’avvocato Riccardi Cattarini cui il centrosinistra ha riposto la fiducia per candidarlo sindaco. Ma chi è Cattarini? non è proprio uno sconosciuto, le aule dei tribunali friulani sono inondate della retorica dell’isontino. E’ l’avvocato di fiducia del Direttore dell’Azienda sanitaria Giuliano Isontina Poggiana. E’ uno dei consulenti privilegiati della stessa azienda. E’ il legale di fiducia dei segretari della Uil Massimiliano e Luciano Bressan. Insomma, una teoria di consulenze legali che vengono affidate al candidato del centrosinistra a Monfalcone da aziende pilotate dal centrodestra. L’assessore Riccardi è colui che ha messo il timbro sulla scelta del Direttore Poggiana in Asugi. Poggiana privilegia le consulenze dell’amico progressista che dovrà tentare di strappare un comune al centrodestra. L’avvocato è anche il legale di fiducia del direttore. Con quale spirito gli elettori monfalconesi di centrodestra potranno affrontare una delicatissima campagna elettorale? Dopo il caso Nicoli, che non è rientrato, la città dei cantieri finisce ingoiata dalle ciminiere del deep state. Per la cronaca, l’avvocato Cattarini è il difensore di fiducia di Poggiana, Bressan e Spessot contro Leopost.