CodroipoOlimpica Exxx…Polzive!!! ProgettoFvg presenta Federico Valoppi, nuovo coordinatore: Intesa con Fedriga imprescindibile per trionfare il prossimo anno. Esclusivo

Riservatissima riunione di ProgettoFvg ieri sera a Codroipo. Bini e Di Bert hanno riunito gli iscritti del Medio Friuli per annunciare il nome del nuovo coordinatore cittadino. Si tratta di Federico Valoppi, figlio d’arte, che avrà il compito di profilare l’intelaiatura del centrodestra locale per le prossime elezioni. A partire dagli strumenti necessari per attrezzare la proposta politica basata sulla ripartenza dell’industria, del turismo, dell’agricoltura, artigianato, commercio e sanità. La presenza del segretario Sergio Bini all’incontro, rivela il doppio significato legato alle garanzie di sviluppo costruito su un’asse preferenziale Medio Friuli-Trieste e al felicissimo rapporto che la squadra di ProgettoFvg mantiene in Regione col presidente Fedriga. Una filiera formidabile arricchita dalla presenza del presidente del partito Di Bert che dispone di una notevole bagaglio di esperienza in fatto di amministrazioni comunali visto il suo passato di sindaco e segretario.

La tempistica dell’incoronatura del nuovo coordinatore, fa pensare che ProgettoFvg e la Lega saranno i pilastri della coalizione del Centrodestra a Codroipo impegnato a costruire il denso programma amministrativo del dopo Marchetti.

Troppi i segnali d’intesa fra i due partiti che sono stati confermati ieri sera e anticipati dal clamoroso exploit di una settimana prima a Lignano con Emanuele Rodeano. Gli incastri non avvengono mai per caso e il prossimo anno si vota anche nella località balneare. Spetterà al neo coordinatore Valoppi dare le carte e saldare le componenti della coalizione attorno al nome del candidato sindaco che Lega e ProgettoFvg hanno ormai individuato.