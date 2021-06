BarbariFriulani Exxx…Polzive!!! La Soprintendenza salva l’opera d’arte Torri Faro di Del Zotto. I vandali del CentroDestra le volevano rottamare. Esclusivo

Uno schiaffo doloroso, severo e categorico quello contenuto nella lettera che la Soprintendente Simonetta Bonomi ha inviato al sindaco di Udine e per conoscenza al Ministero della Cultura. La data è del 13 maggio scorso.

La Soprintendente informa il sindaco e gli assessori che “le opere d’arte contemporanea realizzate ai sensi della legge del 29 luglio del 1949, per la loro natura intrinseca e per il legame costitutivo con lo spazio dell’edificio pubblico, assumono la qualifica giuridica di beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato…”. Non possono essere rottamate. L’opera d’arte contemporanea era stata realizzata dall’udinese Luciano Del Zotto vincitore di un concorso bandito nel periodo di costruzione dello Stadio Friuli. La sua realizzazione prevedeva anche la progettazione di un’opera d’arte che Del Zotto ha presentato. E che ha vinto. Dopo che nel 2014 le torri faro sono state trasferite nell’area della caserma Osoppo, gli eletti per sbaglio avevano deliberato, determinato e assunto decisioni senza ponderare e senza conoscere le basi normative più elementari sulla natura e il legame delle opere d’arte realizzate secondo il regime giuridico cui l’opera è ascritta. Le Torri Faro che la giunta degli sbagliati voleva rottamare, sono salve. I barbari il 20 ottobre scorso avevano deliberato in giunta lo smantellamento dell’opera d’arte e volevano venderla a peso di ferro, come un rottame. Il dirigente Damiano Scapin, voluto fortemente dal sindaco Fontanini, aveva già determinato di affidare all’Istituto Vendite Giudiziarie l’incarico per la procedura di vendita dei rottami ferrosi. Un oltraggio ai friulani, alla città, all’arte e alla fantasia del compianto Luciano Del Zotto che aveva realizzato l’opera. Per fortuna, è intervenuto il Centro Friulano di Arti Plastiche che ha salvato l’opera.