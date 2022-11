DecretoAntiRave Exxx…Polzive!!! Vestaglia sul campo di battaglia: Fa sloggiare sei disperati che dormivano in zona ferrovia. Le segreterie di partito non parteciperanno alla farsa di lunedì.

Primi effetti del decreto “Anti Rave” a Udine. Il sindaco Fontanini, colui che aveva gettato la spugna venerdì a causa della delusione di un amore non corrisposto con la città, si è presentato questo pomeriggio in via Giulia per assicurarsi che un gruppetto di extracomunitari fosse stato cacciato da un edificio di priorità delle Ferrovie. Un’esibizione inaspettata dopo le dichiarazioni di venerdì scorso. Evidentemente, qualcuno del suo cerchio tragico (Laudicina-Perpetua-Viviana), deve avergli detto di cospargersi il capo di cenere e, senza star lì tanto a frignare, inizi pedalare. Prima fra tutte l’assessora Francesca Laudicina, commissaria cittadina della Lega, il partito di Fontanini. Intanto il sindaco ha reso noto che a breve si terrà un incontro con la Polizia Ferroviaria per individuare una strategia per risolvere queste criticità e il Comune auspica un rapido recupero di quest’area. Vestaglia teme il sondaggio e vuol toccare le corde degli alleati in vista dell’incontro di lunedì dopo aver capito di averla sparata grossa. Ma questa volta, fanno sapere fonti interne al partito che va per la maggiore, le segreterie dei partiti di maggioranza non hanno nessuna intenzione di partecipare alla farsa del 7 novembre. Dovrà sbrogliarsela da solo. O, al limite, sarà la Lega a trovare una soluzione per uscire dalle secche cui Vestaglia ha portato il centrodestra a Udine.